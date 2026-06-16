Andrzej Piaseczny o trudnych doświadczeniach. Ksiądz przekroczył granicę, gdy gwiazdor miał zaledwie 11 lat

Podczas rozmowy w podcaście "WojewódzkiKędzierski" prowadzący poruszyli wątek przekraczania granic przez duchownych, pytając Andrzeja Piasecznego wprost o zbyt intymne szczegóły poruszane podczas spowiedzi. Piosenkarz wyznał, że mając zaledwie około jedenastu lat, usłyszał od bardzo szanowanego w Pionkach księdza pytania, które wzbudziły jego głęboki dyskomfort. Gdy podczas kolejnego spotkania w konfesjonale duchowny zachował się w ten sam sposób, wokalista uznał, że to czas zrezygnować z sakramentu.

"Dzięki bardzo szanowanemu w Pionkach księdzu przestałem chodzić do spowiedzi. Miałem 10 lat może wtedy... pewnie 11. Raz poszedłem i mnie wypytywał. (...) Poszedłem drugi raz, zrobił dokładnie to samo. No i pomyślałem sobie: to nie jest dla mnie zabawa. (...) Jestem takim naiwniakiem, który ciągle myśli, że dobro też potrafi się gromadzić w większej społeczności i z dobra możemy jak żuczek ulepić kulkę" - tłumaczył.

Wiara a zmiana wyznania

W pewnym momencie Kuba Wojewódzki zapytał wokalistę, czy byłby w stanie zmienić wyznanie, sugerując, że w Kościele protestanckim niektórzy pastorzy mogą pobłogosławić związki jednopłciowe.

"To jest grube pytanie. Jestem trochę agnostykiem. Zostałem wychowany w tradycji religii katolickiej, chrześcijaństwa i faktycznie nie mam w sobie takiej chęci, żeby, nie wiem, wystąpić z Kościoła. Chcę powiedzieć, że mam przeświadczenie, że Bóg jest ponad religię, ponad wszystkim. Jeśli jest, to jest przytulającym... jakby cały zakres wszechświata. Mam takie przekonanie" - odparł Andrzej Piaseczny.

Piaseczny o nawróceniach celebrytów

W obszernej rozmowie pojawił się również temat innych osób z polskiego show-biznesu, które otwarcie manifestują swoją wiarę w mediach społecznościowych i mówią o nawróceniach. Wokalista nie skrytykował postaw takich gwiazd, podkreślając, że obnoszenie się z religią to indywidualna sprawa.

"Nie trzeba, ale można. Nie podważam tego. Twoje pytanie jest o jakiś cel - czy to jest coś? Jaka jest konsekwencja? Czy to jest zagrywka jakiegoś rodzaju? Ja tego nie wiem. To tak jak z tym pytaniem, czy można pokazać chłopaka na Instagramie, Facebooku. Dlaczego? Że ostentacja? Ale dziewczynę można pokazać? No więc religię też można pokazać. Można pokazać wszystko" - odparł.

"Wydaje mi się, że jest to jakiś taki trend, bo w pewnym momencie religia była bardzo 'passe'. Mówienie o religii, o tym, że się chodzi do kościoła i teraz to się bardzo mocno zmienia" - stwierdził Piotr Kędzierski.





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