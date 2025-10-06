Prekursor, wizjoner, kompozytor, promotor, radiowiec, a nawet dyrygent - Andrzej Korzyński ma na swoim koncie piosenki, które nucimy do dziś. Artysta urodził się 2 marca 1940 roku w Warszawie, a zmarł 18 kwietnia 2022 roku w wieku 82 lat.

Na czym polega fenomen Andrzeja Korzyńskiego? Kojarzycie jego dzieła nawet wtedy, gdy nie wiecie, że to on za nimi stoi

W 1964 roku Andrzej Korzyński stworzył muzyczny projekt o nazwie Ricercar 64, zaś rok później został jednym założycieli studia radiowego i nagraniowego Rytm, prezentującego między innymi twórczość młodych muzyków wykonujących bigbit - zrobił to wspólnie z kolegami Witoldem Pogranicznym i Mateuszem Święcickim. W Rytmie debiutowały takie legendy dziennikarstwa jak Andrzej Turski, Piotr Kaczkowski czy Maria Szabłowska.

Co ciekawe, w 1974 roku Korzyński założył zespół Arp Life, który był jedną z pierwszych formacji w Polsce wykorzystujących syntezatory i grających muzykę elektroniczną. Niewielu wie jednak, że to właśnie muzyka filmowa przyniosła artyście największą popularność i rozgłos, który nie gaśnie pomimo upływu lat. Twórca zadbał o muzykę wielu legendarnych produkcji - zadbał pod tym względem o niezapomniane filmy Andrzeja Wajdy, Sylwestra Chęcińskiego czy Andrzeja Żuławskiego, jak i również zrobił takie tytuły jak "W pustyni i w puszczy", "Wielki Szu" czy "Akademia pana Kleksa" oraz jej dwie kontynuacje.

Andrzej Korzyński skomponował również muzykę do seriali ("Janka", "Tulipan", "Tygrysy Europy") oraz przedstawień teatralnych. Poza muzyką ilustracyjną i piosenkami wykorzystywanymi w filmach, muzyk komponował utwory wykonywane przez takich artystów jak Piotr Szczepanik ("Kochać", "Żółte kalendarze"), Czesław Niemen ("Domek bez adresu"), Ada Rusowicz z Niebiesko-Czarnymi, Grupa ABC czy Katarzyna Sobczyk. Piosenki jego autorstwa śpiewały także Maryla Rodowicz ("Do łezki łezka"), Irena Jarocka, Zdzisława Sośnicka, Małgorzata Ostrowska czy Urszula. Nie można też nie wspomnieć o Franku Kimono (Korzyński był pomysłodawcą postaci), czyli hip-hopowym alter-ego Piotrka Fronczewskiego - kreatywny duet stworzył legendarny hit "King Bruce Lee Karate Mistrz".

Andrzej Korzyński, Marek Kondrat i Marlena Drozdowska, czyli święte trio "Mydełka Fa"

Jednym z najpopularniejszych utworów, które wyszły spod ręki Andrzeja Korzyńskiego jest kultowe "Mydełko Fa". Tekst do piosenki napisał właśnie Korzyński, a jej wykonawcami byli aktor Marek Kondrat oraz wokalistka Marlena Drozdowska.

Polacy do dziś nucą fragment "szabada, szabada, szabada, Mydełko Fa", prawdopodobnie dlatego, iż latach 90. panował prawdziwy szał na ten "luksusowy produkt". Muzycy pragnęli oddać w piosence atmosferę tamtych czasów i, patrząc na sukces piosenki, zdecydowanie im się to udało.

Majka Jeżowska: Jestem wolnym człowiekiem [WYWIAD] Oliwia Kopcik INTERIA.PL