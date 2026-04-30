"To nastrojowa kompozycja utrzymana w klasycznym klimacie bossa novy, łącząca nostalgiczną aurę i jazzową tradycję z charakterystycznym ciepłym brzmieniem głosu artysty" - czytamy w informacji o piosence.

Autorami utworu "Życia smak" są Marcin Nierubiec (muzyka, aranżacja) oraz Grażyna Orlińska (tekst). Kompozytor ma na koncie piosenki, które śpiewali m.in. Doda, Michał Bajor, Maryla Rodowicz, Krzysztof Krawczyk, Urszula i Bohdan Łazuka.

Z kolei Grażyna Orlińska - poetka, autorka wielu piosenek i musicali - najbardziej znana jest z tekstów przebojów "Chałupy Welcome to" Zbigniewa Wodeckiego i "Baw się lalkami" Andrzeja Zauchy.

Za mix, mastering i solo na saksofonie tenorowym odpowiada Andrzej Perkman. Z kolei chórki nagrała Anna Szatybełko. Tańczącą parę w klipie zagrali Monika Kwiatkowska i Tomasz Sadlakowski.

Andrzej Dąbrowski - legenda polskiej muzyki

88-letni Andrzej Dąbrowski nazywany jest "człowiekiem renesansu". Karierę muzyczną zaczął w latach 50. jako perkusista jazzowy w zespołach Wojciecha Karolaka i Andrzeja Kurylewicza. W późniejszym czasie grywał także z innymi tuzami jazzu: Janem Ptaszynem Wróblewskim, Krzysztofem Komedą, Jerzym Milianem, Włodzimierzem Nahornym, Zbigniewem Namysłowskim, Krzysztofem Sadowskim, Andrzejem Trzaskowskim i Michałem Urbaniakiem.

W latach 1958-1964 zdobywał tytuły najlepszego perkusisty jazzowego w plebiscycie czytelników miesięcznika "Jazz". W połowie lat 60. zaczął występować również jako wokalista jazzowy, a od 1970 r. również jako wokalista muzyki pop. Wtedy zdobył Grand Prix na Festiwalu w Opolu za "Zielono mi" do tekstu Agnieszki Osieckiej. Jego największymi przebojami są także "Do zakochania jeden krok" (Grand Prix Opole 1972), "Niewczesna miłość" (Grand Prix Opole 1974) i "Przygoda z Marią".

Nie wszyscy pamiętają, że Andrzej Dąbrowski to nie tylko utytułowany muzyk, ale również dziennikarz, fotografik i kierowca rajdowy - w 1957 r. zdobył tytuł wicemistrza Polski w rajdach samochodowych.

W 2018 r. odebrał Złotego Fryderyka za całokształt twórczości (muzyka jazzowa).

Ze względów zdrowotnych muzyk nie gra już na perkusji. W 2015 r. jego postać przypomnieli raperzy, zapraszając go do projektu Albo Inaczej (zmierzył się z utworami Pezeta/Noona i Łony).

