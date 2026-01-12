"Jego obecność na ceremonii stanowi solidny most pomiędzy muzyką i sportem, a jego występ będzie jednym z najbardziej ikonicznych momentów tego wydarzenia, które połączy walory artystyczne z wartościami olimpijskimi" - napisano w komunikacie o udziale Andrei Bocellego podczas otwarcia zimowych igrzysk.

Wcześniej ogłoszono także, że 6 lutego na słynnym stadionie San Siro w Mediolanie wystąpić mają też m.in. amerykańska gwiazda pop Mariah Carey i włoska piosenkarka Laura Pausini.

Zimowe igrzyska we Włoszech potrwają do 22 lutego. Zaplanowano łącznie 116 wydarzeń w ośmiu dyscyplinach sportowych. Polska wyśle na zawody 36 reprezentantów.

Kim jest Andrea Bocelli?

Andrea Bocelli jest jednym z najpopularniejszych artystów z Włoch. Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 67-letni tenor sprzedał ponad 90 mln płyt.

Składanka "Romanza" z 1997 r. dzierży tytuł największego włoskiego bestsellera - rozeszło się ponad 20 mln sztuk. Do dziś to wydawnictwo uznawane jest za przełom w imponującej karierze wokalisty. To z niego pochodzi przebój "Time to Say Goodbye".

Andrea Bocelli wraca do Polski na stadiony

Włoch powróci do Polski na dwa stadionowe koncerty, które odbędą się w połowie roku - 14 sierpnia zaśpiewa na Polsat Plus Arenie w Gdańsku, a 16 sierpnia pojawi się na PGE Narodowym w Warszawie. Występy będą częścią światowej trasy z okazji 30. rocznicy wydania wspomnianej płyty "Romanza".

