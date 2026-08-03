Andrea Bocelli jest jednym z najpopularniejszych artystów z Włoch. Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 67-letni tenor sprzedał ponad 90 mln płyt.

Składanka "Romanza" z 1997 r. dzierży tytuł największego włoskiego bestsellera - rozeszło się ponad 20 mln sztuk. Do dziś to wydawnictwo uznawane jest za przełom w imponującej karierze wokalisty. To z niego pochodzi przebój "Time to Say Goodbye".

Andrea Bocelli: Wyjątkowy jubileusz pokaże Telewizja Polsat

W lipcu 2024 r. Andrea Bocelli w Teatro del Silenzio w Lajatico w rodzinnej Toskanii świętował wyjątkowy jubileusz z okazji 30-lecia działalności artystycznej. Wydarzenie zostało zarejestrowane, a 6 sierpnia (godz. 19:55) zobaczą je widzowie Telewizji Polsat.

Dzięki niezwykłej scenografii, w tym imponującemu zegarowi słonecznemu umieszczonemu na środku jeziora oraz 500 dronom unoszącym się w niebo oprawa koncertu jest niesamowita. Bocellemu towarzyszyła 80-osobowa orkiestra, ponad 200 chórzystów oraz rodzina i przyjaciele.

Zaproszenie przyjęli m.in. Brian May (gitarzysta Queen), Russell Crowe, Johnny Depp, Will Smith, Ed Sheeran, Placido Domingo, Shania Twain, Sofia Vergara, Zucchero, Jon Batiste, Sofia Carson, Lang Lang, David Foster i Katharine McPhee, Lauren Daigle, Laura Pausini oraz syn Andrei - Matteo Bocelli.

Dodajmy, że w ramach 30-lecia premiery płyty "Romanza" Andrea Bocelli powróci do Polski, gdzie ma grono wiernych fanów. Kolejne stadionowe koncerty odbędą się 14 sierpnia na Polsat Plus Arenie w Gdańsku i 16 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie.