Andrea Bocelli jest jednym z najpopularniejszych artystów z Włoch. Jego duet z Sarah Brightman "Time to Say Goodbye" znalazł się na liście bestsellerów wszech czasów z wynikiem ponad 12 mln sprzedanych fizycznych egzemplarzy. Szacuje się, że na całym świecie 68-letni tenor sprzedał ok. 90 mln płyt. Z kolei jego utwory w serwisach streamingowych zanotowały ponad 20 miliardów odtworzeń.

Składanka "Romanza" z 1997 r. dzierży tytuł największego włoskiego bestsellera - rozeszło się ponad 20 mln sztuk. Do dziś to wydawnictwo uznawane jest za przełom w imponującej karierze wokalisty. To z niego pochodzi przebój "Time to Say Goodbye".

Andrea Bocelli powraca do Polski. Bilety trafiły do sprzedaży

W ramach światowej trasy z okazji 30-lecia płyty "Romanza" Andrea Bocelli powróci do Polski, by wystąpić 30 maja 2027 r. na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie. W programie koncertu organizowanego przez Prestige MJM nie zabraknie najważniejszych utworów z repertuaru artysty, w tym jego słynnego "Time to Say Goodbye (Con te partirò)".

Aby uczcić 30. rocznicę wydania przełomowego albumu, wkrótce ukaże się jego specjalna edycja jubileuszowa. Nowy album "Romanza 30" połączy ponadczasowe, oryginalne nagrania ze specjalnymi materiałami jubileuszowymi, celebrując trzy dekady muzyki, emocji i niezapomnianych występów.

"Andrea Bocelli to artysta, którego koncerty za każdym razem mają wyjątkowy charakter. Po tegorocznych spotkaniach z polską publicznością w Gdańsku i Warszawie cieszymy się, że możemy zaprosić Maestro na kolejne wydarzenie - tym razem do Chorzowa. To będzie jego powrót na ten obiekt po czterech latach, a jednocześnie kolejny etap celebracji 30-lecia 'Romanza'. Jestem przekonany, że koncert dostarczy publiczności wielu pięknych muzycznych chwil. Zapewne będą też niespodzianki!" - mówi Janusz Stefański z Prestige MJM - agencji, która od lat organizuje koncerty Andrei Bocellego w Polsce.

To właśnie na PGE Narodowym w Warszawie (16 sierpnia) w utworze "Canto della Terra" w duecie z włoskim tenorem zaśpiewała Julia Wieniawa, jurorka "Tańca z gwiazdami" w Polsacie.

2 października o godzinie 10:00 na biletserwis.pl ruszyła sprzedaż ogólna biletów na koncert Andrei Bocellego na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Andrea Bocelli przyjedzie do Chorzowa w ramach trasy z okazji 30-lecia płyty "Romanza" luca rossetti materiały prasowe

Andrea Bocelli - ceny biletów na koncert w Chorzowie:

Płyta Diamond - 926 zł

Płyta Golden - 826 zł

Płyta Silver - 726 zł

Płyta I - 626 zł

Płyta II - 526 zł

Trybuna VIP - 956 zł

Trybuna Dolna Premium - 661 zł

Trybuna Dolna - 471 zł

Trybuna Górna - 371 zł.

Do sprzedaży trafiły również specjalne pakiety VIP. Posiadacze otrzymają m.in. gadżety VIP, specjalny list powitalny od Andrei Bocellego, spersonalizowane prezenty, a także dostęp do priorytetowej kolejki, oddzielnego wejścia VIP i odrębnej kolejki do zakupów gadżetów VIP.

Ceny pakietów:

VIP1 - Nessun Dorma 1855 zł

VIP2 - I Believe 1705 zł

VIP3 - The Prayer 1555 zł

VIP4 - Vivo Per Lei 1206 zł.

Andrea Bocelli nawiązał współpracę z organizacją PLUS1, aby wspierać swoją fundację. Z każdego sprzedanego biletu 1 euro zostanie przekazane na rzecz Fundacji, wspierając realizację projektów z zakresu edukacji, opieki zdrowotnej i rozwoju społecznego, skierowanych do osób oraz społeczności dotkniętych ubóstwem, analfabetyzmem, trudną sytuacją życiową i wykluczeniem społecznym.

Interia jest patronem medialnym koncertu Andrei Bocellego w Chorzowie.