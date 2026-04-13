Choć wizyta Alphaville w Łodzi reklamowana jest jako koncert specjalny z okazji 40-lecia działalności zespołu, początki niemieckiej formacji sięgają 1982 r. To wówczas w Münster o wspólnym graniu zadecydowali Marian Gold (wokal), Bernhard Lloyd (instrumenty klawiszowe, gitara) i Frank Mertens (instrumenty klawisze). W obecnym składzie z tej trójki występuje już tylko Marian Gold.

We wrześniu 1984 r. premierę miał debiutancki album "Forever Young", który przyniósł wielkie przeboje "Forever Young", "Big in Japan" i "Sounds Like a Melody".

Alphaville wraca do Polski

"Przygotujcie się na podróż w czasie do złotych lat 80. Publiczność czeka wyjątkowe multimedialne show, które zabierze widzów w podróż pełną charakterystycznych syntezatorowych brzmień, nostalgii i muzycznej energii" - zapraszają organizatorzy koncertu w Atlas Arenie.

To właśnie przełomowy debiut zrobił z Alphaville wielką gwiazdę synthpopu i jeden z symboli lat 80. Album trzykrotnie pokrył się złotem w Niemczech, a w sześciu krajach znalazł się w Top 10 notowań.

"Moja muzyczna kariera zaczęła się z przytupem. Kiedy ukazał się 'Big in Japan', zdobył szturmem europejskie listy, a ja wciąż pracowałem w kuchni restauracji w Münster i obierałem ziemniaki. Szef kuchni powiedział mi w pewnym momencie: 'Chłopie, twoją piosenkę grają w radiu co godzinę', a potem mnie zwolnił" - wspominał po latach wokalista Marian Gold.

