Alien i Majtis w "halo tu polsat". Gest muzyków wzruszył całą Polskę

Od wygranej show Polsatu "Must Be The Music" już trochę minęło, a czas stał się dla Aliena i Majtisa najlepszym dowodem na perfekcyjne wykorzystanie szans, które stawia przed uczestnikami program. Masa koncertów, nowy materiał muzyczny i kolejne telewizyjne wystąpienia to codzienność ulubieńców widzów Polsatu, a teraz duet wpadł na kanapę "halo tu polsat", aby porozmawiać o muzycznych nowościach. Sprawdźcie sami!

Alien i Majtis z wyjątkową premierą. "Dobro wraca"

"Jesteśmy z tego samego miasta i nigdy nie współpracowaliśmy z profesjonalną aktorką. Poza tym bardzo cenimy Anię za całokształt" - opowiadali w "halo tu polsat" Alien i Majtis, nawiązując do klipu do utworu "Na zabój".

Ich historia skradła miliony serc. Swoją statuetkę, którą wygrali wiosną 2025 roku w "Must Be The Music", przeznaczyli na licytację leczenia Wiktorii, siostry Gracjany Górki, która także była uczestniczką programu. Tymczasem darczyńca, który wylicytował ich nagrodę i tym samym opłacił leczenie dziewczynki, postanowił im tę statuetkę… zwrócić. Dzisiaj w studiu mieli znowu swoje trofeum sprzed roku.

"Dobro wraca, jest powiedzenie. I tak oto historia zatoczyła piękne koło" - wzruszyli się.

Apogeum emocji nastąpiło jednak wtedy, gdy Paulina i Tomek zaprosili ich do obejrzenia krótkich podziękowań od rodziców Wiktorii i od niej samej. Dawid i Mateusz nie ukrywali wzruszenia oglądając nagranie. A potem wykonali swój najnowszy utwór i wzruszyli nim wszystkich obecnych w studiu.

