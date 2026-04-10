Alien i Majtis w "halo tu polsat". Gest muzyków wzruszył całą Polskę

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

Dawid "Alien" Falędysz i Mateusz "Majtis" Przechrzta, zwycięzcy 12. edycji "Must Be The Music", pojawili się 10 kwietnia w studiu "halo tu polsat" w związku z telewizyjną premierą piosenki "Na zabój". Do teledysku zaprosili Annę Guzik i jej męża Wojciecha.

Od wygranej show Polsatu "Must Be The Music" już trochę minęło, a czas stał się dla Aliena i Majtisa najlepszym dowodem na perfekcyjne wykorzystanie szans, które stawia przed uczestnikami program. Masa koncertów, nowy materiał muzyczny i kolejne telewizyjne wystąpienia to codzienność ulubieńców widzów Polsatu, a teraz duet wpadł na kanapę "halo tu polsat", aby porozmawiać o muzycznych nowościach. Sprawdźcie sami!

Alien i Majtis z wyjątkową premierą. "Dobro wraca"

"Jesteśmy z tego samego miasta i nigdy nie współpracowaliśmy z profesjonalną aktorką. Poza tym bardzo cenimy Anię za całokształt" - opowiadali w "halo tu polsat" Alien i Majtis, nawiązując do klipu do utworu "Na zabój".

Zobacz również:

Maryla Rodowicz odebrała nagrodę za całokształt twórczości
Pop

Po rozdaniu nagród była na ustach wszystkich. Maryla Rodowicz postawiła na nietypową stylizację

Alicja Rudnicka
Alicja Rudnicka

Ich historia skradła miliony serc. Swoją statuetkę, którą wygrali wiosną 2025 roku w "Must Be The Music", przeznaczyli na licytację leczenia Wiktorii, siostry Gracjany Górki, która także była uczestniczką programu. Tymczasem darczyńca, który wylicytował ich nagrodę i tym samym opłacił leczenie dziewczynki, postanowił im tę statuetkę… zwrócić. Dzisiaj w studiu mieli znowu swoje trofeum sprzed roku.

"Dobro wraca, jest powiedzenie. I tak oto historia zatoczyła piękne koło" - wzruszyli się.

Apogeum emocji nastąpiło jednak wtedy, gdy Paulina i Tomek zaprosili ich do obejrzenia krótkich podziękowań od rodziców Wiktorii i od niej samej. Dawid i Mateusz nie ukrywali wzruszenia oglądając nagranie. A potem wykonali swój najnowszy utwór i wzruszyli nim wszystkich obecnych w studiu.

Duet Alien X Majtis szczerze o przygodzie w "Must Be The Music". "Chcielibyśmy się pokazać z troszkę innej strony"interiaINTERIA.PL
"Napisałam płytę dla Dody". Autorka hitów wchodzi na scenę "Must Be The Music"!Polsat Promocja
