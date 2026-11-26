Alicja Szemplińska dała się poznać szerszej publiczności za sprawą programu "The Voice of Poland". Zwyciężyła 10. edycję talent show TVP, a niedługo później rozpoczęła prace nad swoimi pierwszymi singlami oraz płytą. W międzyczasie wzięła udział w specjalnej serii "Szansy na Sukces", za sprawą której wyłoniony miał zostać reprezentant Polski w konkursie Eurowizji 2020. Alicja ponownie okazała się najlepsza i już zaczęła szykować się do międzynarodowej rywalizacji z kawałkiem "Empires".

Ostatecznie jej przygoda z konkursem zakończyła się niepowodzeniem - wydarzenie odwołano z powodu światowej pandemii, a rok później, zamiast wokalistki, do rywalizacji zgłoszono Rafała Brzozowskiego z energicznym "The Ride". Szemplińska została wtedy jedyną reprezentantką Polski w historii, która na Eurowizję nigdy nie pojechała.

W 2023 r. postanowiła ponownie spróbować swoich sił w preselekcjach, tym razem z utworem "New Home", lecz odniosła porażkę. Artystka nie zraziła się i trzy lata później wystartowała w krajowym przeglądzie z "Pray". To właśnie ta piosenka wreszcie przyniosła przełom - wokalistka pokonała konkurentów i pojechała do Wiednia reprezentować biało-czerwone barwy.

Alicja Szemplińska opowiedziała o początkach kariery. Wytwórnia chciała zmienić jej styl, ale gwiazda nie poszła na kompromis

Alicja Szemplińska wróciła ostatnio wspomnieniami do początków swojej kariery, które - jak się okazuje - nie były najłatwiejsze. Udzieliła obszernego wywiadu dla Plejady, gdzie ujawniła, że chcąc pozostać przy swojej artystycznej wizji, zmuszona była mierzyć się z krytycznymi komentarzami ludzi z wytwórni. Młodej wokalistce nie pasowały kompromisy i nie chciała też promować swojej muzyki kadrami z życia prywatnego. W związku z tym prace nad jej debiutancką płytą trwały aż pięć lat, a w trakcie na straty zostało spisanych wiele piosenek. Teraz 24-latka zdradziła, co dokładnie słyszała wówczas od współpracowników.

"Wytwórnia, z którą podpisałam kontrakt, nie miała ze mną łatwo. Wielokrotnie słyszałam, że jestem trudną, upartą i nieposłuszną artystką. Że gdybym posłuchała mądrzejszych i bardziej doświadczonych ode mnie, zaszłabym dużo dalej i byłabym największą polską wokalistką. A ja nie chciałam chodzić na kompromisy - ani jeśli chodziło o moją twórczość, ani mój wizerunek. Namawiano mnie do tego, żebym była influencerką i pokazywała swoje życie w internecie. Broniłam się przed tym rękami i nogami" - powiedziała artystka.

Alicja Szemplińska odniosła sukces na Eurowizji, ale w Polsce przeszła bez echa? "Słyszałam, że trzeba zrobić ze mnie popową wokalistkę"

Alicja Szemplińska nie dała sobie wmówić, że zmiana stylu jej twórczości, to jedyny sposób na sukces. Stworzyła utwór "Pray", utrzymany w klimacie R&B, tak bliskim sercu piosenkarki, z którym wyruszyła na podbój Eurowizji 2026. Wygrała krajowe preselekcje, a podczas finału konkursu w Wiedniu zdobyła zaszczytne 12. miejsce, zajmując przy tym siódmą pozycję w głosowaniu samego jury.

Mimo iż międzynarodowa publiczność pokochała polską artystkę, na rodzimym rynku Alicja wciąż nie miała łatwo. Po przełomowej Eurowizji rodacy dalej nie widzieli przestrzeni na ten rodzaj muzyki na listach przebojów. 24-latka zdradziła, że wprost mówiono jej wówczas, że powinna spodobać się w Wielkiej Brytanii lub USA, żeby zostać zauważona i odnieść upragniony sukces.

"Zazwyczaj słyszałam, że jest we mnie potencjał, że mam głos i wizerunek, które mogłyby się sprzedać, ale trzeba by nade mną popracować i zrobić ze mnie popową wokalistkę. Wszyscy chcieli mnie lepić na nowo. Nikt nie był tak po prostu zainteresowany mną i moją muzyką. Gdy puściłam kilku polskim producentom 'Pray', wszyscy mówili, że to świetny numer, ale dadzą sobie rękę uciąć, że w naszym kraju przejdzie bez echa" - wyznała w wywiadzie z Plejadą.

Dziś artystka nie zamyka się na żaden z rynków, ale zdecydowanie odważniej stawia na zagraniczne ruchy. Pracuje z topowymi twórcami w Londynie, a jedną z nagranych tam piosenek zdążyła już oddać w ręce fanów. Singiel "She's back" to pierwszy numer Szemplińskiej po Eurowizji.