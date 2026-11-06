Tegoroczny finał Eurowizji zakończył się dla Polski 12. miejscem. Choć Alicji Szemplińskiej nie udało się wejść do ścisłej czołówki konkursu z utworem "Pray, otwiera się w nowym oknie", jej występ został wyjątkowo dobrze oceniony przez zagranicznych jurorów. Chwilę po zakończeniu transmisji artystka opublikowała nagranie skierowane do swoich fanów.

"Witajcie moi drodzy, bardzo dziękuję wam za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. Cztery dwunastki od jury - tego jeszcze nie było. Dziękuję wam. Szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was" - powiedziała wokalistka w materiale udostępnionym przez TVP, a teraz pokazała, nad czym w ciszy pracowała przed ostatnie miesiące.

Alicja Szemplińska odkrywa nowe karty. "Widzę w tym potencjał na światowy hit"

Jak wiadomo dzięki instagramowemu kanałowi nadawczemu, Alicja Szemplińska już od kilku miesięcy pracowała w studiu z wieloma innymi artystami. Wokalistka, już po wielkim sukcesie eurowizyjnego "Pray", ma apetyt na więcej - nagrała kilka piosenek, korzystając z doświadczonej pomocy wielu artystów. Teraz postanowiła podzielić się jedną z nich.

Efektem pracy w studiu okazał się utwór "She's Back, otwiera się w nowym oknie", który pomogli Alicji stworzyć tacy artyści jak m.in. Paul Visser, Cameron Warren, Veira czy Sinclair The Mage.

"Ta strona mnie czekała na swój moment. Świetnie się bawiłam, pozwalając jej przejąć stery. Wielkie dzięki dla całej ekipy za zrozumienie mojej wizji i włożenie w nią tak wiele od siebie" - napisała Alicja Szemplińska na Instagramie i zapowiedziała, że premiera teledysku do utworu zaplanowana jest na godzinę 13:00 6 listopada br.

"Będę z wami na czacie, więc oglądajmy go razem" - zapowiedziała w kanale nadawczym.

"Widzę w tym potencjał na światowy hit", "Jakby z tą piosenką pojechała na Eurowizję ponownie to byłoby pierwsze miejsce", "Leć na Eurowizję drugi rok z rzędu kochana!", "Błagam Alicja, zgłoś się. Szkoda tak fajnej piosenki", "Coś niesamowitego", "Ciary od pierwszej sekundy", "No i z taką piosenką trzeba było jechać na Eurowizję! To jest właśnie TO dla Ciebie Ala! PRAY było dobre, ale nie miało właśnie tego bujania i vibe co tutaj. Nie porywało jak ta piosenka. Super, że w końcu możesz nagrywać takie piosenki, taką muzykę. Powodzenia" - piszą w serwisie YouTube fani wokalistki.

Ostatni wywiad Alicji Szemplińskiej przed Eurowizją. "Ci ludzie się nie boją" INTERIA.PL

"Mój głos może się komuś podobać lub nie, moja muza również, ale myślę, że ludzie mogą docenić mnie za to, że jestem szczera. Kiedyś chowałam moją zabawną osobowość, bo trochę się jej wstydziłam, długie lata się za to oceniałam, ale doszłam do takiego momentu w życiu, że w sumie po co mam udawać kogokolwiek innego. Jestem taka, jaka jestem" - wyznała Interii Muzyce tuż przed wylotem na Eurowizję.



