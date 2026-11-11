Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz z wyjątkową wiadomością. "Na nowo odkryć miłość nieznaną"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Dla miłośników polskiej piosenki to wręcz wymarzona wiadomość. Po długim okresie wyczekiwania wreszcie nadszedł moment, na który fani Włodzimierza Korcza i Alicji Majewskiej czekali.

Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz ruszają w styczniu w trasę koncertową pod hasłem O szczęściu i o nadziei z kwartetem smyczkowym.
Włodzimierz Korcz i Alicja MajewskaJacek Kurnikowski AKPA

Niewiele jest na rodzimej scenie relacji tak trwałych i nierozerwalnych. Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz dzielą scenę od pięciu dekad, tworząc duet, którego porozumienie wykracza daleko poza ramy zawodowego kontraktu. Piosenkarka nigdy nie ukrywała, że kompozytor oraz jego żona, Elżbieta Starostecka, stali się dla niej kimś znacznie bliższym niż tylko przyjaciółmi z branży: "To właściwie bardziej [traktuję go] jako członka rodziny chyba. I Włodka i Elę, to pięćdziesiąt lat pracujemy razem. Przyjaciela niewątpliwie, niewątpliwie autorytet…"

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Z nową energią w kolejny rok

Teraz ich artystyczna więź zaowocuje kolejnym wspólnym projektem! Agencja Just4Music oficjalnie ogłosiła, że już w styczniu duet wyruszy w trasę koncertową pod hasłem "O szczęściu i o nadziei".

W występach muzykom towarzyszyć będą chórzyści oraz muzycy z Warsaw String Quartet. "Zapraszamy na wyjątkową trasę koncertową Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz - 'O szczęściu i o nadziei', z udziałem Warsaw String Quartet. Koncert 'O SZCZĘŚCIU I O NADZIEI' to prawdziwa radość dla tych, którzy lubią piosenki liryczne i emocjonalne, żartobliwe i wzruszające, z pięknymi tekstami i przebojową muzyką. Publiczność może na nowo odkryć miłość nieznaną, jeszcze raz wypatrywać żagla, który się bieli i smakować brzmienie głosu Alicji Majewskiej, fortepianu, trojga chórzystów oraz kwartetu smyczkowego" - zapowiadają organizatorzy.

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