Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz z wyjątkową wiadomością. "Na nowo odkryć miłość nieznaną"

Niewiele jest na rodzimej scenie relacji tak trwałych i nierozerwalnych. Alicja Majewska oraz Włodzimierz Korcz dzielą scenę od pięciu dekad, tworząc duet, którego porozumienie wykracza daleko poza ramy zawodowego kontraktu. Piosenkarka nigdy nie ukrywała, że kompozytor oraz jego żona, Elżbieta Starostecka, stali się dla niej kimś znacznie bliższym niż tylko przyjaciółmi z branży: "To właściwie bardziej [traktuję go] jako członka rodziny chyba. I Włodka i Elę, to pięćdziesiąt lat pracujemy razem. Przyjaciela niewątpliwie, niewątpliwie autorytet…"

Z nową energią w kolejny rok

Teraz ich artystyczna więź zaowocuje kolejnym wspólnym projektem! Agencja Just4Music oficjalnie ogłosiła, że już w styczniu duet wyruszy w trasę koncertową pod hasłem "O szczęściu i o nadziei".

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W występach muzykom towarzyszyć będą chórzyści oraz muzycy z Warsaw String Quartet. "Zapraszamy na wyjątkową trasę koncertową Alicja Majewska & Włodzimierz Korcz - 'O szczęściu i o nadziei', z udziałem Warsaw String Quartet. Koncert 'O SZCZĘŚCIU I O NADZIEI' to prawdziwa radość dla tych, którzy lubią piosenki liryczne i emocjonalne, żartobliwe i wzruszające, z pięknymi tekstami i przebojową muzyką. Publiczność może na nowo odkryć miłość nieznaną, jeszcze raz wypatrywać żagla, który się bieli i smakować brzmienie głosu Alicji Majewskiej, fortepianu, trojga chórzystów oraz kwartetu smyczkowego" - zapowiadają organizatorzy.