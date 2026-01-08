Aktor ze "Stranger Things" odniósł kolejny sukces. Jego utwór numerem jeden na Spotify

"End Of The Beginning" zdetronizowało "The Fate Of Ophelia" Taylor Swift, które nieprzerwanie zajmowało pierwsze miejsce globalnej listy Spotify przez 78 dni. Zmiana nastąpiła krótko po emisji finałowego odcinka "Stranger Things", udostępnionego widzom w Nowy Rok. To właśnie emocjonalne zakończenie serialu stało się katalizatorem gwałtownego wzrostu zainteresowania twórczością Djo.

W ciągu jednego dnia utwór zanotował około 6,5 miliona odtworzeń na całym świecie. W samych Stanach Zjednoczonych sięgnął po pozycję lidera z wynikiem 1,38 miliona streamów. W kolejnych dniach dzienne wyniki przekraczały nawet 6 milionów odsłuchań, co przełożyło się na utrzymanie wysokiej pozycji również w zestawieniach tygodniowych.

Piosenka, która wróciła silniejsza

"End Of The Beginning" pierwotnie ukazało się w 2022 roku na albumie "Decide". Synthpopowa kompozycja już wcześniej przeżywała swoje drugie życie dzięki TikTokowi, gdzie stała się wiralem w 2024 roku. Obecna fala popularności okazała się jednak znacznie silniejsza, a kontekst finału kultowego serialu nadał jej nowego znaczenia.

Utwór oparty jest na nostalgicznych motywach powrotu do korzeni i tęsknoty za Chicago, rodzinnym miastem Keery'ego. Refleksyjny klimat i uniwersalne emocje sprawiły, że piosenka została szeroko zaadaptowana przez słuchaczy, którzy zaczęli odnosić ją do własnych doświadczeń życiowych.

Joe Keery o sile osobistej interpretacji

Aktor i muzyk już wcześniej tłumaczył w rozmowie z "NME", dlaczego jego utwór trafia do tak szerokiego grona odbiorców. Jak podkreślał, znaczenie piosenki nie jest jednoznacznie przypisane do miejsca czy historii.

"Oczywiście ludzie używają jej, żeby pokazać swoją więź z Chicago, ale inni odnoszą ją do swojej wersji miasta albo do konkretnego okresu w życiu. I właśnie o to chodzi w muzyce, żeby słuchacze mogli wziąć piosenkę i uczynić ją swoją" - mówił Keery.

Ten mechanizm szczególnie wyraźnie zadziałał w momencie zakończenia "Stranger Things", serialu silnie osadzonego w nostalgii i doświadczeniu dorastania.

Taylor Swift w roli słuchaczki

Paradoksalnie, mimo że to właśnie Taylor Swift straciła pozycję liderki, sama artystka okazała się jedną z osób, które doceniły "End Of The Beginning". Joe Keery zdradził, że spotkał ją przypadkiem w studiu nagraniowym.

"Byłem po prostu w tym samym miejscu co Taylor. Jest naprawdę miła. Powiedziała, że słyszała mój utwór i bardzo jej się podoba" - wspominał muzyk.

Swift miała natrafić na piosenkę podczas poszukiwań nowej muzyki, co tylko potwierdza, że projekt Djo wykracza daleko poza fandom serialu Netfliksa.

Muzyczna droga Djo poza ekranem

Choć szeroka publiczność kojarzy Keery'ego głównie z aktorstwem, jego przygoda z muzyką rozpoczęła się znacznie wcześniej. Był członkiem psychodelicznej formacji Post Animal, a w 2019 roku zadebiutował solowo albumem "Twenty Twenty". Kolejny krok stanowił "Decide", który ugruntował jego pozycję na scenie indie.

W kwietniu 2025 roku ukazał się najnowszy krążek "The Crux". Keery przyznawał, że praca nad muzyką była dla niego szczególnie istotna w trakcie intensywnych lat spędzonych na planie "Stranger Things".

"To była niezwykle wyjątkowa przygoda, nawet w świecie aktorstwa. Ludzie rzadko pracują nad jednym projektem przez tak długi czas. Byłoby dziwne, gdybym w tym czasie niczego nie tworzył" - podkreślał.

Przypadek "End Of The Beginning" pokazuje, jak silny wpływ na rynek streamingowy mają wydarzenia popkulturowe. Zakończenia popularnych seriali regularnie wywołują gwałtowne wzrosty zainteresowania muzyką powiązaną z obsadą lub klimatem produkcji. Wraz z finałem "Stranger Things" wzrosły także odsłuchy innych utworów kojarzonych z serialem, choć to właśnie projekt Djo skorzystał na tym najbardziej.

