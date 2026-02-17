"Wy i ja. Impreza mojego życia" - zapowiada Agnieszka Chylińska, podkreślając, że nigdy wcześniej nie czuła w sobie tyle siły i wiary w sens bycia na scenie. Wokalistka planuje na ten dzień wiele specjalnych atrakcji, a także gości.

"To, co przygotowałam dla moich fanów i sympatyków mojej twórczości, będzie jednym z najważniejszych momentów w moim życiu. (…) To będzie jeden, jedyny taki dzień" - ogłosiła jurorka "Mam talent" w mediach społecznościowych.

Agnieszka Chylińska zaprasza na 50. urodziny

Wydarzenie "Agnieszka Chylińska - Koncert Urodzinowy" odbędzie się 23 maja w Atlas Arenie w Łodzi. Dla fanów, którzy uczestniczyli w jej wcześniejszych trasach, przygotowano limitowaną przedsprzedaż z wcześniejszym dostępem do biletów oraz zniżką. Wystartuje ona 18 lutego o godz. 12:00. Otwarta sprzedaż dla wszystkich ruszy 20 lutego o godz. 12:00.

"Ktoś mi kiedyś powiedział, że prawdziwe życie zaczyna się po 50-tce. Coś w tym jest. Nigdy wcześniej nie czułam się tak dobrze. Myślałam, że zapał, wiara w ludzi i w sens mojego bycia na scenie z czasem wyblaknie. Chcę wam z pełną uczciwością powiedzieć, że tak nie jest" - podkreśla Chylińska, zapraszając wszystkich chętnych, dodając, że "będziecie mile, mile widziani!".

W latach 1994-2003 była wokalistką nieistniejącej już grupy O.N.A. z muzykami znanymi wcześniej z Kombi (gitarzysta Grzegorz Skawiński, basista Waldemar Tkaczyk) i TSA (perkusista Zbigniew Kraszewski). Od 2009 r. nagrywa solo, w jej studyjnym dorobku są płyty "Modern Rocking" (2009), "Forever Child" (2016), "Pink Punk" (2018) i "Never Ending Sorry" (2022). W listopadzie 2024 r. wypuściła koncertowy album "30 lat Agnieszki Chylińskiej - Kiedyś do ciebie wrócę".

