Za nami kolejna edycja MTV Video Music Awards, czyli gali rozdania nagród, organizowanej corocznie przez stację MTV. Statuetki rozdawane są artystom nie tylko za najlepsze teledyski, ale też dokonania muzyczne z ostatnich miesięcy. W tym roku absolutną królową wieczoru okazała się Madonna, która zdobyła aż siedem statuetek (m.in. w kategoriach artysta roku, najlepszy album za "Confessions II" czy najlepszy teledysk taneczny). 68-letnia wokalistka dodatkowo otworzyła ceremonię swoim spektakularnym występem.

Co ciekawe, Królowa Popu otrzymała wcześniej aż 13 nominacji, a tuż za nią w klasyfikacji uplasowała się Taylor Swift - mając szansę na nagrodę w aż 11 kategoriach. Amerykańska wokalistka ostatecznie odebrała trzy statuetki ze słynnym Moon Person (w tym specjalną Artist Director Honors), zostając tym samym najbardziej nagradzaną artystką w historii MTV VMA. Jednocześnie otrzymała najważniejsze wyróżnienie wieczoru - nagrodę za najlepszy teledysk do piosenki "The Fate of Ophelia".

Hołd dla George'a Michaela na gali MTV VMA nie spodobał się oglądającym. W sieci aż zawrzało. Obronił się tylko Adam Lambert?

Choć obie piosenkarki cieszyły się tego wieczoru ogromnym zainteresowaniem mediów, w związku z wygranymi, to inny szczegół gali VMA przykuł uwagę widzów. Organizatorzy wydarzenia zaaranżowali bowiem specjalny hołd dla nieodżałowanego George'a Michaela, od którego śmierci mija w tym roku 10 lat. Zaangażowanych zostało kilku młodych artystów sceny popularnej - m.in. Sombr, Raye, Teddy Swims czy Adam Lambert. Gwiazdy zmierzyły się z największymi przebojami legendy, aby uczcić pamięć o nim, a tuż po ich popisie w sieci rozpętała się burza.

Na scenie MTV VMA wybrzmiały ponadczasowe hity "Faith", "Father Figure", "I Knew You Were Waiting (For Me)" w oryginale wykonywany z Arethą Franklin, "Careless Whisper" oraz finałowe "Freedom! '90". W sieci pojawiły się głosy twierdzące, że jedynie ostatnia z kompozycji uratowała cały hołd - wszystko dzięki uzdolnionemu Adamowi Lambertowi. Wiele osób wskazywało na to, że pozostali artyści nie udźwignęli repertuaru, natomiast amerykański piosenkarz podołał swojemu zadaniu.

"To było tragiczne. George Michael zapewne przewraca się w grobie", "Co za horror! Proszę, wybacz im, George", "Następnym razem spróbujcie zaprosić ludzi, którzy potrafią śpiewać", "Uhonorujcie go raz jeszcze...", "Sombr wypadł tak fatalnie, że wolałbym sam zaśpiewać", "To było okropne, kto ich wybrał. Tylko Adam Lambert sobie poradził", "Nikt nigdy nie zbliży się do George'a Michaela", "Uważam, że Teddy Swims dobrze zrozumiał emocjonalny przekaz utworu, ale jego głos nie udźwignął kluczowych momentów", "Jeden z najgorszych tribute'ów, jakie w życiu widziałem", "To był brak szacunku", "Tylko Adam to uratował", "Raye zazwyczaj wypada znacznie lepiej. Wyglądało na to, że miała problemy techniczne" - czytamy na portalu X.