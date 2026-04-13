Adele przeszła spektakularną metamorfozę. "Nie chodziło o dietę"

Zanim świat zaczął mówić o jej przemianie, Adele zdążyła już zapisać się w historii muzyki jako jedna z najważniejszych wokalistek swojego pokolenia. Debiutancki album "19" otworzył jej drzwi do międzynarodowej kariery, ale to płyta "21" przyniosła jej status globalnej gwiazdy. Utwory takie jak "Rolling in the Deep" czy "Someone Like You" stały się nie tylko radiowymi hitami, ale też emocjonalnymi hymnami całej dekady.

Wraz z rosnącą popularnością rosło też zainteresowanie jej życiem prywatnym. Z czasem coraz częściej nie mówiło się o muzyce, a o wyglądzie artystki.

Zmiana, która nie wydarzyła się z dnia na dzień

Pierwsze wyraźne sygnały przemiany pojawiły się około 2019 roku. W kolejnych latach Adele stopniowo zmieniała styl życia, co w efekcie doprowadziło do utraty ponad 40 kilogramów.

Jak podkreślała, nie był to szybki proces ani efekt jednej konkretnej metody. "Ludzie są zszokowani, bo to wydarzyło się na przestrzeni około dwóch lat. Nie pokazywałam tego w trakcie, bo to była moja prywatna sprawa" - tłumaczyła w rozmowie z "British Vogue".

Artystka nie ukrywała też frustracji związanej z reakcją części opinii publicznej: "Nie obchodzi mnie to. Zrobiłam to dla siebie, nie dla nikogo innego".

Sport jako forma terapii

Kluczowym elementem zmian w życiu Adele okazała się aktywność fizyczna, choć nie zaczęło się od chęci schudnięcia.

Po trudnych doświadczeniach życiowych i rozstaniu z mężem zmagała się z silnymi stanami lękowymi. Właśnie wtedy ruch stał się dla niej formą terapii.

"Miałam najbardziej przerażające ataki lęku po odejściu z małżeństwa. Ćwiczenia sprawiały, że nie czułam lęku" - mówiła w rozmowie z Oprah Winfrey.

Z czasem treningi stały się stałym elementem dnia. Jak relacjonowała, łączyła różne formy aktywności, od treningu siłowego po cardio i wędrówki, a sama aktywność zaczęła dawać jej poczucie stabilizacji.

"Chodziło o to, żeby być silniejszą"

W kolejnych wywiadach Adele wielokrotnie podkreślała, że zmiana sylwetki była jedynie efektem ubocznym większego procesu.

"Myślałam: jeśli sprawię, że moje ciało stanie się silniejsze, może uda mi się też uporządkować emocje i umysł" - wyjaśniała.

Z czasem treningi stały się intensywniejsze, a sport przestał być obowiązkiem, a stał się elementem codzienności. Wokalistka mówiła nawet, że w szczytowym momencie czuła się niezwykle silna fizycznie, jak podczas bardzo wymagającego treningu wytrzymałościowego.

Dieta bez restrykcji i bez etykiet

Wbrew spekulacjom, Adele nie korzystała z restrykcyjnych diet-cud ani popularnych schematów żywieniowych. Zaprzeczała m.in. stosowaniu postu przerywanego czy specjalistycznych programów dietetycznych.

Jak podkreślała, jej sposób odżywiania opierał się na prostych zasadach: lepsza jakość posiłków, regularność i ograniczenie wysoko przetworzonej żywności.

W jej jadłospisie miały dominować warzywa, owoce, chude białko, ryby i produkty pełnoziarniste, a słodycze czy fast foody zostały ograniczone, choć nie wykluczone całkowicie.

"Nie chodziło o dietę. W rzeczywistości jem więcej niż wcześniej, bo trenuję intensywniej" - zaznaczała w "British Vogue".

Presja i własna narracja

Zmiana wyglądu Adele wywołała szeroką dyskusję o presji wobec kobiet w show-biznesie. Sama artystka wielokrotnie podkreślała, że jej ciało było komentowane przez całą karierę, niezależnie od rozmiaru.

"Rozumiem, że niektórych to poruszyło. Wiele kobiet widziało we mnie siebie. Ale wciąż jestem tą samą osobą" - mówiła.

W innym wywiadzie dodała, że nie zamierza tłumaczyć się z decyzji dotyczących własnego życia: "Nie moim zadaniem jest sprawianie, by inni czuli się dobrze ze swoimi ciałami".

Dziś historia Adele coraz częściej opisywana jest nie jako spektakularna przemiana, ale proces odzyskiwania równowagi psychicznej. Sama wokalistka podkreśla, że największą zmianą nie była ta widoczna w lustrze, ale ta, która zaszła w jej podejściu do siebie.

