W ubiegłym roku Adele ogłosiła dłuższą przerwę od występów scenicznych i tworzenia nowych piosenek. Brytyjska piosenkarka nie wspominała, co zamierza robić w wolnym od muzycznych wyzwań czasie. Teraz do mediów trafiły doniesienia, wskazujące na to, że skupi się na aktorstwie!

W przerwie od muzyki Adele próbuje swoich sił w aktorstwie! Zadebiutuje na dużym ekranie w filmie Toma Forda

Zdobywczyni nagrody Grammy ma zadebiutować na dużym ekranie w najnowszym filmie Toma Forda, zatytułowanym "Krzyk w niebiosa". Produkcja będzie adaptacją powieści o tym samym tytule, napisanej przez Anne Rice i wydanej w 1982 r.

Fabuła filmu ma opowiadać historię dwóch mężczyzn - weneckiego arystokraty i śpiewaka operowego - których losy splatają się w dramatycznych okolicznościach. Akcja rozgrywać się będzie w XVIII-wiecznych Włoszech.

Co wiemy na temat filmu "Krzyk w niebiosa"?

U boku Adele pojawią się gwiazdy takie jak Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Hunter Schafer, Thandiwe Newton i Owen Cooper. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w styczniu w Londynie i Rzymie. Cały projekt ma być gotowy już jesienią 2026 r.

Ford ma nie tylko reżyserować film, lecz także napisze scenariusz i zajmie się produkcją. Gwiazdor, znany niegdyś głównie jako projektant mody i dyrektor domów Gucci oraz Yves Saint Laurent, swój debiut reżyserski zaliczył w 2009 r. filmem "Samotny mężczyzna". Zdobył wówczas uznanie krytyków i nominację do prestiżowych Oscarów. Z kolei jego druga produkcja kinowa - "Zwierzęta nocy" - wywalczyła Grand Jury Prize na festiwalu w Wenecji.

Adele jeszcze nie miała okazji próbować swoich sił jako aktorka

Dotychczas Adele nie miała okazji próbować swoich sił w aktorstwie, choć miała swój udział w głośnej filmowej produkcji z 2013 r., będącej kontynuacją przygód Jamesa Bonda. Nagrała wówczas piosenkę "Skyfall", która nie tylko znalazła się na ścieżce dźwiękowej dzieła, lecz także przyniosła jej Oscara w kategorii Najlepsza oryginalna piosenka filmowa.

