ADÉLA wydała swój debiutancki album pt. "PRIMA" i szybko zawładnęła światowymi listami przebojów. Choć słowacka artystka od lat marzyła o międzynarodowej karierze, swoje największe marzenia spełnia właśnie teraz - pierwsza płyta wokalistki uplasowała się na czwartym miejscu prestiżowej listy "Billboard 200".

ADÉLA, a właściwie Adéla Jergová, urodziła się 27 listopada 2003 roku w Bratysławie. Ta słowacka piosenkarka i tancerka robi w ostatnich tygodniach coraz większy szum w mediach, a to wszystko za sprawą chwytliwej muzyki, dużej ambicji i gościnnemu udziałowi w trasie Demi Lovato. Premiera debiutanckiego krążka "PRIMA", który promują takie utwory jak wciąż trendujący na TikToku "Ain't In LA, otwiera się w nowym oknie", "KGB" czy "Nicole Kidman, otwiera się w nowym oknie", będący swoistą laurką, wystawioną popularnej aktorce, wyszła Adéli celująco. Uważają tak szanowane listy przebojów, w tym zestawienie "Billboard 200", gdzie piosenkarka zadebiutowała na czwartym miejscu.

"Mam naturalnie różowe włosy, musicie mi uwierzyć. Ten kolor płynie w moich żyłach" - przypomniała na swoim TikToku piosenkarka, żartując ze swojego zyskującego na popularności wizerunku.

Adéla z wizytą u Jimmy'ego Fallona. O kim jest jej najnowszy hit?

Adéla wielokrotnie powtarzała w wywiadach, iż razem z mamą jest wielką fanką australijsko-amerykańskiej aktorki Nicole Kidman. Dzięki ponad 40-letniej karierze w filmie (grała m.in. w hitowych produkcjach takich jak "Babygirl", "Moulin Rouge!", "Inni", "Totalna magia", "Oczy szeroko zamknięte" czy "Wielkie kłamstewka"), telewizji i teatrze uchodzi za jedną z najlepszych i najbardziej uznanych aktorek na świecie. Jest laureatką licznych nagród, w tym Oscara, BAFTA, dwóch Primetime Emmy, Actor Award, Srebrnego Niedźwiedzia, Pucharu Volpiego oraz sześciu Złotych Globów.

Nicole Kidman zatwierdziła pomysł młodej wokalistki na utwór, a później wielokrotnie dzieliła się nim w swoich mediach społecznościowych, promując nawet towarzyszący piosence teledysk.

"To aż za wiele, by w ogóle o tym myśleć. Ona jest moją muzą. (...) [Nicole] robi mi przysługę, wymieniając moje nazwisko, gdzie tylko się da. To niesamowite. (...) Gdy zobaczyłam TikToka, pomyślałam: to nierealne. Ktoś na pewno robi sobie ze mnie żarty - szczerze mówiąc, myślałam nawet, że to sprawka sztucznej inteligencji. Ale nie, to była prawda" - opowiedziała w programie Jimmy'ego Fallona.

"Moja mama też uwielbia Nicole. Była wprost oszołomiona. Powiedziała: 'Nie wiem, czy ludzie powariowali, czy może jesteś geniuszem. Ale to działa'" - dodała, po czym wystąpiła na scenie z medleyem piosenek "Ain't in LA" i "Nicole Kidman".

ADÉLA podbija świat i wystąpi w Polsce. Gdzie wokalistka zaczynała karierę?

Przypomnijmy, że słowacka gwiazda popu już niedługo zagra swój pierwszy koncert w naszym kraju w warszawskim Klubie Stodoła w ramach europejskiej części trasy koncertowej "The Red Bottoms Tour". Piosenkarka wystąpi w Polsce nie raz, a dwa razy w jednym roku, co w przypadku światowych gwiazd nie jest powszechnym zjawiskiem. Wokalistka odwiedzi polskich fanów 3 lutego 2027 roku i podczas przyszłorocznej edycji Open'er Festivalu - 2 lipca 2027 roku.

Co więcej, wokalistka wielokrotnie przyjeżdżała do Polski, jeszcze zanim stała się globalnie sławna. Dwa lata temu odwiedziła siedzibę Universal Music Polska, a nawet podzieliła się na swoim Instagramie zdjęciami z warszawskiego Placu Konstytucji, gdzie zwiedzała i chodziła do pobliskich kawiarni.

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Adéla Jergová dorastała w Bratysławie, stolicy Słowacji. Przez pewien okres mieszkała i uczyła się również w Moskwie. W 2017 i 2018 roku mieszkała w Wiedniu, a potem postanowiła spełnić swoje muzyczne marzenia o międzynarodowej karierze. Uczyła się także w Londynie, gdzie szlifowała język angielski, zaś aktualnie mieszka w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.

Kariera młodej wokalistki zaczęła się rozwijać, gdy wzięła udział w programie mającym wyłonić kolejne legendarne gwiazdy. Adéla była uczestniczką międzynarodowego programu "The Debut: Dream Academy", czyli reality show będącego konkursem talentów, który ma na celu stworzenie globalnego girlsbandu. Choć na pewnym etapie odpadła z programu (którego była faworytką), nie poddała się i szybko zaczęła wydawać autorską muzykę.

Adéla zaczęła formować swój fandom takimi utworami jak "DeathByDevotion", "Homewrecked", "SexOnTheBeat", "Machine Girl" czy chociażby "Superscar, otwiera się w nowym oknie". Gdy 17 kwietnia br. wydała kontrowersyjną piosenkę "KGB, otwiera się w nowym oknie", tym samym, korzystając ze swojego pochodzenia oraz nazywając samą siebie szpiegiem sławy i kultury popularnej, zainteresowanie jej twórczością stanowczo poszybowało do góry. Pomogło też w tym wsparcie Demi Lovato podczas jej trasy "It's Not That Deep Tour" - Adéla otwierała kilka koncertów byłej gwiazdy Disneya i w ten sposób pokazała się szerszej publiczności (wcześniej nie miała okazji występować w arenach, miała na koncie jedynie kilka kameralnych koncertów).