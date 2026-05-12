11 maja Elżbieta Zapendowska obchodziła 79. urodziny. Z tej okazji Adam Sztaba -kompozytor, aranżer i dyrygent, z którym przez lata współtworzyła jurorskie składy "Idola" i "Must Be the Music" - opublikował w mediach społecznościowych wpis poświęcony swojej dawnej mentorce.

Muzyk przypomniał, że to właśnie Zapendowska jako jedna z pierwszych wyciągnęła do niego rękę i otworzyła mu drzwi do poważnej pracy w telewizji i branży muzycznej. Podkreślił, że ceni ją nie tylko za wiedzę i zawodowe wsparcie, ale przede wszystkim za szczerość: "...To, co mnie w Niej najbardziej fascynuje nazywa się niezależnością. Niektórzy na zdania wypowiadane wprost nigdy nie będą gotowi i tacy Eli nie polubili. Ale jestem pewien, że adresaci Jej gorzkich słów po latach zrozumieli ich słuszność" - pisał Sztaba w poście na Facebooku.

Trudne słowa, które zmieniały kariery

W swoim wpisie Sztaba nawiązał też do charakterystycznego stylu bycia Zapendowskiej - bezpośredniego, często ostrego, ale wynikającego z troski o jakość muzyki i rzetelne podejście do zawodu: "A poza wszystkim - Ela jest zakochana w dobrej piosence, napisanej z polotem, twórczym rzemiosłem, przekazem i ujętej w formę. A to, że takie rzadko dziś powstają nie oznacza, że Ela nie śledzi współczesności i nie wyłapuje tego, co warte uwagi. Powód tego elaboratu wygenerował PESEL, który, podobnie jak Ela, omija konwenanse i bez skrupułów informuje o rocznicy powicia. W tajemnicy dopowiem, że ważnej"

"Nic nie było już takie, jak dawniej" - przyznał, wspominając, jak ich wspólna praca przy programach talent show zmieniła jego patrzenie na branżę i dalszą karierę zawodową.

Elżbieta Zapendowska wycofała się z show-biznesu

W ostatnich latach sama Elżbieta Zapendowska otwarcie mówiła, że nie wróci już do telewizyjnych formatów. Choć Polsat reaktywował "Must Be the Music", w nowej odsłonie programu nie zobaczymy jej ani Adama Sztaby.

Zapendowska tłumaczyła już w 2024 roku w rozmowie z "Faktem", że zdrowie nie pozwala jej na intensywną pracę w show-biznesie, a ona sama chce "dużymi krokami wycofać się z branży i wszelkich czynności zawodowych".

