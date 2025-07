Adam Nowak (Raz Dwa Trzy) wspomina Joannę Kołaczkowską. "Była naszą Świętą Asią Chudą"

"Rozpoczęły się próby pod wodzą Darka Kamysa . Asia mieszkała na obrzeżach miasta, więc poprosiliśmy ją, żeby przeprowadziła się do akademika, bo jest świetna jako aktorka-amatorka w tym naszym zespole. No i Asia się dała namówić, przeniosła się do akademika, dzięki czemu mogliśmy spędzać jak najwięcej czasu razem, szlifując nasz materiał, który został później doceniony na Przeglądzie Kabaretów Amatorskich PaKa w Krakowie " - wspomina Nowak.

Historia kabaretu Potem sięga jesieni 1984 roku. Formacja powstała z inicjatywy studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze - Krzysztofa Langera i Dariusza Kamysa - stając się z biegiem czasu symbolem Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego . Nazwa nawiązywała poprzez skojarzenie do studenckiego klubu Zatem. Jak wspominał w jednym z wywiadów lider Potem, Władysław Sikora , na pomysł powołania do życia kabaretu wpadli wraz z kolegami podczas treningu na basenie.

"Byliśmy w jednej grupie pływackiej. I tak sobie pływaliśmy, aż zaczęło nas to nudzić. No to sobie jaja robiliśmy. I tak powstał kabaret" - zdradził. Pierwsze próby odbywały się w innym lokalnym klubie studenckim Gęba. Grupa komików wylansowała kultowe dla miłośników polskiej sceny kabaretowej utwory, takie jak "Ballada o brzydkim kaczątku", "Orkiestra", "Co na to policja?", "Pan dozorca" czy "Bardzo smutna piosenka".