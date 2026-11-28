Anna Wyszkoni była wokalistką Łez przez 14 lat, do 2010 roku. W tym czasie zespół stworzył ponadczasowe hity jak "Agnieszka" i "Narcyz". Piosenki z tamtych lat wciąż pojawiają się na jej solowych koncertach. W programie "Wersja osobista" wokalistka wyjaśniła Cezaremu Wiśniewskiemu, dlaczego chce je dalej śpiewać.

"To jest czternaście lat mojego życia, czternaście lat twórczości. To jest część mojej historii. Współtworzyłam ten zespół, współtworzyłam ten repertuar i to jest coś, co jest po prostu częścią mnie. I nie chcę z tego rezygnować" - powiedziała.

Spotkali się, żeby porozmawiać. Do zgody nie doszło

W tym samym wywiadzie Wyszkoni wróciła do prób pojednania z Adamem Konkolem. Opowiadała, że gdy gitarzysta przyszedł z przeprosinami, uwierzyła w jego intencje.

"Szybko okazało się, że to było interesowne. Więc wiesz, po dwóch takich nieudanych próbach sensownej, przyjacielskiej rozmowy, nie chcesz już próbować po raz trzeci. Po prostu chcę chronić siebie" - przyznała wokalistka.

Konkol w rozmowie z Plotkiem podkreślił, że sam zainicjował spotkanie. Potwierdził, że przeprosił dawną koleżankę, i dodał, że poprosił ją wtedy, by przestała śpiewać na solowych koncertach piosenki, które napisał dla Łez.

"To ja pierwszy do niej zadzwoniłem. To ja zaproponowałem rozmowę i to ja przeprosiłem za wszystko, co z mojej strony było złe" - podkreślił Konkol.

Konkol skrytykował solową karierę Wyszkoni

Od rozłamu w 2021 roku dawni koledzy Konkola spierali się z nim o nazwę grupy. Gitarzysta występuje pod szyldem Łzy Adam Konkol. W rozmowie z Plotkiem przekonywał, że jego zespół wciąż gra te utwory i ma swoją publiczność.

"Nie potrzebuję nikogo, kto będzie występował w roli kustosza mojego artystycznego dorobku. Łzy Adama Konkola istnieją, koncertują i mają swoją publiczność" - dodał gitarzysta.

Konkol stwierdził też, że odejście z zespołu powinno oznaczać budowanie własnego repertuaru. Przy tej okazji uszczypliwie ocenił solowe dokonania Wyszkoni.

"Bo wokalistkę na miejsce tej, która odchodzi, zawsze można znaleźć. Dobrego kompozytora i autora tekstów - sądząc po jej aktualnych dokonaniach solowych, najwyraźniej znaleźć jest znacznie trudniej" - stwierdził Konkol.

Na koniec gitarzysta zwrócił się wprost do dawnej koleżanki. "Nie jesteś już tą samą osobą, którą znałem przed laty. Zmieniłaś się bardzo" - powiedział. Dodał, że zależy mu, by w rozmowach o historii Łez pamiętano, kto stworzył zespół i napisał jego przeboje.