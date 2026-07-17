Przypomnijmy w skrócie, że spór pomiędzy Adamem Konkolem a grupą Łzy toczy się od 2021 r. Wówczas doszło do rozłamu - gitarzysta i główny kompozytor twierdził, że basista Arkadiusz Dzierżawa miał "za jego plecami" zarejestrować na siebie w Urzędzie Patentowym nazwę Łzy. Druga strona przekonuje, że to Konkol odszedł z zespołu i że nie przysługuje mu wyłączne prawo do nazwy.

W ostatnim czasie o sprawie ponownie zrobiło się głośno po oświadczeniu grupy Łzy (z wokalistką Sarą Chmiel na czele), która ogłosiła, że przysługuje jej "wyłączne" prawo ochronne do posługiwania się tą nazwą w związku z zarejestrowaniem jej jako słowny Znak Towarowy Unii Europejskiej (nr 019322256).

Na to błyskawicznie zareagował Adam Konkol (obecnie występujący jako Łzy Adam Konkol), podkreślając, że zespół jest jak jego dziecko. Ogłosił, że spór nie jest zakończony i że zamierza dalej walczyć przed sądem.

Adam Konkol z kolejnym wpisem. "Chcę powiedzieć jedno"

Późnym wieczorem w czwartek muzyk opublikował kolejny obszerny wpis. Gitarzysta stwierdził, że ta ostatnia burza "w praktyce niewiele zmienia i nic nie wnosi".

"Chcę powiedzieć jedno: pewne sprawy i tak będą musiały zostać rozstrzygnięte przez sądy, a nie przez posty, komentarze czy urzędowe certyfikaty pokazywane w internecie. Pan Dzierżawa może oczywiście powiesić sobie unijny dokument nad łóżkiem i codziennie przypominać sobie, jak bardzo czuje się związany z nazwą 'Łzy'. Tyle że żaden dokument nie napisze za nikogo dobrych piosenek i tekstów. (zawsze jeszcze może wykonywać moje)" - czytamy we wpisie.

Adam Konkol podkreśla, że "z muzyką nie da się wygrać za pomocą formularza". Nie kryje, że on nie zamierza odpuścić tego, co stworzył. Na koniec zaznaczył, że Arkadiusz Dzierżawa znak Łzy zarejestrował tylko na siebie, bez wpisania pozostałych muzyków obecnego składu.

"Być może to zwykłe przeoczenie. Być może formularz był za krótki. A być może każdy wyciągnie z tego własne wnioski. Ja swoje już wyciągnąłem" - kończy gitarzysta.

Łzy - historia zespołu

Początki grupy Łzy sięgają 1996 r. W nagraniu pierwszego dema uczestniczyli: Adam Konkol (gitara), Anna Wyszkoni (wokal), Arkadiusz Dzierżawa (bas), Dawid Krzykała (perkusja) oraz Sławomir Mocarski (instrumenty klawiszowe). Niedługo później w zespole nastąpiły roszady - ostatniego z wymienionych zastąpił Adrian Wieczorek, a do składu dołączył drugi gitarzysta, Rafał Trzaskalik.

Największym komercyjnym sukcesem Łez okazał się drugi album, zatytułowany "W związku z samotnością" (platyna za ponad 125 tys. sprzedanych egzemplarzy), którego premiera odbyła się w 2000 r. Formacja wylansowała wówczas wielkie przeboje "Agnieszka już dawno...", "Narcyz się nazywam" i "Niebieska sukienka". Trafiła tym samym do pop-rockowej ekstraklasy, a status gwiazd potrzymały kolejne płyty i hity "Jestem jaka jestem", "Oczy szeroko zamknięte" czy "Anka, ot tak".

Po kilku latach działalności Ania Wyszkoni zdecydowała się opuścić grupę, a jej nowym głosem została Sara Chmiel. Pod koniec maja Łzy wypuściły premierowy, dwupłytowy album "Po drugiej stronie jutra", podzielony na dwie części - "Dzień" i "Noc". Z tym materiałem zespół będzie można zobaczyć m.in. podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festivalu.

Od 2024 r. wokalistką w grupie Łzy Adam Konkol jest Angelika Balcerek. Kompozytor zapowiada, że pracuje nad nowym materiałem.