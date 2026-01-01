"Adrianna Rusowicz-Kędziora 1944-1991" - taki napis widnieje na nagrobku na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Nie wszyscy pamiętają, że królowa polskiego bigbitu była żoną Wojciecha Kordy, innego popularnego wokalisty, którego prawdziwe nazwisko brzmiało właśnie Kędziora. Razem występowali w zespole Niebiesko-Czarni, a potem w duecie Ada i Korda. W tym samym grobie spoczął w październiku 2023 r. Wojciech Korda.

Pod koniec lat 80. Ada Rusowicz wróciła na scenę - wcześniej w tej dekadzie królowa bigbitu zajmowała się głównie opieką nad dziećmi: Bartłomiejem (ur. 1977) i Anią (ur. 1983).

Ada Rusowicz zginęła w tragicznym wypadku

1 stycznia 1991 r. Ada z Wojciechem Kordą wraz z nowo poznanymi znajomymi wracali z koncertu w Warszawie. Za kierownicą siedział poznański adwokat Jacek Domeracki, syn byłego ministra sprawiedliwości, a czwartą osobą w aucie była jego żona. Późnym wieczorem na drodze wylotowej z Poznania Fiat Uno zjechał na pas rozdzielający jezdnie, uderzył w bariery ochronne i zatrzymał się na drzewie. Przyczyną wypadku miał być poślizg.

Na miejscu zginęła żona adwokata, kierowca i Ada Rusowicz zmarli w szpitalu na skutek poniesionych obrażeń. Niemal bez szwanku z tragedii wyszedł Wojciech Korda. Wokalistka miała 46 lat.

Pogrzeb legendy bigbitu odbył się 8 stycznia 1991 r. na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

"Kiedy oglądam mamę na ekranie, odnajduję ją w sobie, w każdym moim geście i ruchu. Bo jesteśmy do siebie bardzo podobne. Nie rozumiałam, dlaczego stale gubię biżuterię, dlaczego całymi godzinami łupię orzechy, robię to czy tamto. Potem dowiadywałam się, że mama była taka sama, miała te same upodobania i przyzwyczajenia" - opowiadała po latach wokalistka Ania Rusowicz w książce "Być dzieckiem legendy" autorstwa dziennikarki Małgorzaty Puczyłowskiej.

Kim była Ada Rusowicz?

Przyszła gwiazda przyszła na świat we wrześniu 1944 r. w Wilnie. Dzieciństwo spędziła w Dzierzgoniu w woj. pomorskim. W 1962 r. podjęła naukę w Zespole Szkół w Sztumie, a następnie zaczęła przyuczać się do zawodu nauczyciela. Pomysł ten jednak porzuciła i zainteresowała się muzyką.

W 1963 roku zdobyła wyróżnienie na II Festiwalu Młodych Talentów w Szczecinie, a rok później wzięła udział w przesłuchaniu do chórku Czesława Niemena, który towarzyszył formacji Niebiesko-Czarni. Szybko z Niemenem zostali parą, jednak ten związek rozpadł się, kiedy wokalista odszedł, by rozwijać swoją karierę.

W legendarnej grupie Ada Rusowicz działała w latach 1963-1976, gdzie występowała również u boku Heleny Majdaniec. Od 1967 roku śpiewała w Niebiesko-Czarnych już jako solistka, wykonując takie przeboje, jak m.in. "Za daleko mieszkasz miły", "Nie pukaj do moich drzwi" czy "Po to przyszedłeś na świat".

Romantyczny list od Davida Bowiego

Wraz z zespołem koncertowała we Francji, Belgii, Jugosławii, Finlandii i RFN. Z zagranicznych występów przywiozła, niedostępne wówczas w Polsce, długie, kwieciste suknie, duże kapelusze, ogromne okulary przeciwsłoneczne i oczywiście dżinsy-dzwony. Stawiała też na mocny makijaż oczu w stylu modelki Twiggy i długie, rozpuszczone włosy.

W 1968 r. podczas pobytu na Malcie Ada Rusowicz miała krótki romans z 22-letnim wówczas Davidem Bowie, którego kariera dopiero nabierała tempa. Wokalistka odwiedziła go nawet w Londynie, ale relację zakończyły osobiste problemy Brytyjczyka (m.in. śmierć ojca) i różnice w ich światach. Romantyczny list od Bowiego znajduje się dziś w osobistych pamiątkach po wokalistce, które przechowuje Anna Rusowicz.

Ada Rusowicz w Niebiesko-Czarnych związała się z Wojciechem Kordą. Ślub wzięli w 1971 r., stając się jedną z najpopularniejszych par ówczesnego show-biznesu. Po zakończeniu działalności zespołu, Rusowicz wraz ze swoim mężem występowała w duecie Ada i Korda, jednak projekt nie odniósł tak dużego sukcesu.

