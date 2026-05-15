"A wszystko to…" ma niemieckie korzenie. Jak powstał kultowy hit Ich Troje?

Pod koniec lat 90. Ich Troje mieli już na koncie dwa albumy, ale dopiero trzecia płyta "3" i poprzedzający ją singel "A wszystko to… (bo ciebie kocham)" dały zespołowi prawdziwy ogólnopolski rozgłos. Piosenka ukazała się w 1999 roku i szybko stała się jednym z najczęściej granych utworów w polskich rozgłośniach, trafiając na listy przebojów i zdobywając nagrodę Play Box. Dla wielu słuchaczy to właśnie od tego numeru zaczęła się wielka kariera Ich Troje.

Mało kto jednak wie, że ani Michał Wiśniewski, ani Jacek Łągwa nie są autorami melodii. Oryginał - "Alles aus Liebe" - został nagrany w 1993 roku przez Die Toten Hosen na album "Kauf mich!" i utrzymany był w charakterystycznej dla zespołu punkrockowej stylistyce. Wiśniewski, który sporo czasu spędził w Niemczech, znał tamtejszą scenę i świadomie sięgnął po ten numer, tworząc polski tekst inspirowany oryginałem.

Niemiecki punk w polskim wydaniu

"Alles aus Liebe" w wykonaniu Die Toten Hosen to emocjonalna, ale nadal mocno rockowa ballada o skrajnych uczuciach. W polskiej wersji Ich Troje przenieśli ją w bardziej popowe, melodyjne rejony, ale zachowali ładunek emocjonalny, który idealnie współgrał z ekspresyjnym stylem Michała Wiśniewskiego. To połączenie punkowej melodii i popowego rozmachu okazało się strzałem w dziesiątkę - numer "trafił w gusta rodaków z siłą rażenia pioruna", jak podkreślają cytowane w mediach materiały promocyjne zespołu.

"A wszystko to… (bo ciebie kocham)" do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów Ich Troje, regularnie wraca w radiu, na imprezach i w zestawieniach największych polskich przebojów lat 90. i 2000.

Klasyk Ich Troje w Polsacie!

Teraz ten kultowy numer ponownie wybrzmi na antenie Polsatu! Michał Wiśniewski zaśpiewa "A wszystko to… (bo ciebie kocham)" podczas wyjątkowego koncertu "Nie ma jak u mamy" z okazji Dnia Matki, który Polsat pokaże na żywo 26 maja z Areny Toruń. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki - m.in. Doda, Alicja Szemplińska, Viki Gabor, Halina Mlynkova, Anna Wyszkoni, Piotr Kupicha, Pectus i Gromee & Wac To Ja. Co ciekawe, artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy!

