A$AP Rocky zdradził sekret Rihanny. "Będę miał przez to kłopoty"

A$AP Rocky pojawił się w programie Jasona Lee, gdzie opowiadał o swojej rodzinie i relacji z Rihanną. Prowadzący wykorzystał okazję, aby zapytać o temat, który od lat interesuje fanów wokalistki: dlaczego następca "Anti" wciąż się nie ukazał?

Jason Lee zasugerował półżartem, że winę mogą ponosić Rocky oraz troje dzieci pary. Raper natychmiast zaprzeczył.

"Ona jest teraz w studiu" - odpowiedział. Kiedy prowadzący próbował dowiedzieć się więcej, dodał jedynie: "Coś przygotowuje".

Dopiero po chwili Rocky zorientował się, że prawdopodobnie zdradził informację, którą Rihanna chciała jeszcze zachować dla siebie. "Tak, powiedziałem to. Przepraszam, kochanie. Będę miał przez to kłopoty" - skomentował.

Co wiadomo o nowym albumie Rihanny?

A$AP Rocky nie ujawnił tytułu projektu, terminu premiery ani nazwisk osób pracujących z wokalistką. Zaprzeczył również, jakoby para przygotowywała wspólny, podwójny album.

Nie jest też jasne, czy nagrywany materiał jest kontynuacją wcześniejszych sesji, czy Rihanna zdecydowała się rozpocząć wszystko od początku. W ciągu ostatniej dekady wielokrotnie wspominała, że ma przygotowanych wiele utworów, ale żaden z przedstawianych pomysłów nie doprowadził dotąd do premiery płyty.

Fani roboczo nazywają wydawnictwo "R9", ponieważ będzie to dziewiąty studyjny album w dorobku gwiazdy. Sama Rihanna przez lata podsycała zainteresowanie, żartując z kolejnych pytań o datę premiery, lecz nie chciała publikować materiału, do którego nie byłaby w pełni przekonana.

W rozmowie z "Harper's Bazaar" przyznała w 2025 roku, że wreszcie znalazła pomysł, który ją zadowala.

"Czuję, że w końcu to rozgryzłam. Nie mogę wypuścić niczego przeciętnego. Skoro czekaliście osiem lat, możecie poczekać jeszcze trochę" - mówiła.

"Anti" pozostaje ostatnią płytą Rihanny

Ósmy album Rihanny ukazał się w styczniu 2016 roku. Na "Anti" znalazły się między innymi "Work" nagrane z Drake'em, "Needed Me", "Kiss It Better" oraz "Love on the Brain". Krążek wyraźnie różnił się od wcześniejszych, nastawionych na radiowe przeboje wydawnictw wokalistki i z czasem zaczął być wymieniany wśród jej najważniejszych płyt.

Po premierze artystka nie zerwała całkowicie z muzyką. Nagrała między innymi "Lift Me Up" do filmu "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu". Ballada przyniosła jej pierwszą nominację do Oscara. W 2023 roku Rihanna wróciła także na scenę podczas Super Bowl, gdzie wykonała przekrój swoich największych hitów.

Były to jednak pojedyncze projekty. Większość uwagi w ostatnich latach poświęcała markom Fenty Beauty i Savage X Fenty oraz rodzinie.

A$AP Rocky opowiedział o życiu z Rihanną

Rihanna i A$AP Rocky wychowują synów RZA i Riota oraz córkę Rocki. Raper przyznał, że przy ich zawodowych obowiązkach para korzysta ze wsparcia swoich matek i opiekunek. Jak zaznaczył, bez pomocy najbliższych trudno byłoby pogodzić trasy, nagrania oraz wychowywanie trójki małych dzieci.

W programie Jasona Lee Rocky wrócił również do początków znajomości z Rihanną. Artyści byli przyjaciółmi na długo przed rozpoczęciem związku. Kiedy w 2012 roku zmarł ojciec rapera, Rihanna miała jako pierwsza pojawić się w jego paryskim hotelu i zostać z nim w jednym z najtrudniejszych momentów.

"Za każdym razem, kiedy znajdowałem się w najgorszym miejscu, ona była przy mnie. Niezależnie od tego, czy byliśmy tylko przyjaciółmi, czy już parą" - wyznał.

Rocky nie potwierdził za to, czy on i Rihanna wzięli ślub. Znacznie chętniej opowiedział o jej powrocie do studia, choć prawdopodobnie nie taki był plan przed rozpoczęciem wywiadu. Na oficjalną zapowiedź dziewiątej płyty nadal trzeba poczekać.