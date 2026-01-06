Fani z niecierpliwością czekają na premierę czwartego albumu studyjnego A$AP Rocky'ego. Krążek zatytułowany "Don't Be Dumb" swoją premierę będzie miał 16 stycznia 2026 roku. Przypomnijmy, że poprzednie wydawnictwo "Testing" wydane zostało niemal osiem lat temu, a premiera jego następcy była już kilkukrotnie przekładana. Tym razem nic nie wskazuje już na kolejne opóźnienia, a w sieci pojawił się teledysk do singla "Punk Rocky", w którym główną rolę odgrywa sama Winona Ryder!

Aktorka niedawno zakończyła przygodę z produkowanym przez Netfliksa serialem "Stranger Things", w którym wcieliła się w rolę Joyce Byers, matki jednego z głównych bohaterów - Willa.

Nowy teledysk A$AP Rocky'ego!

Klip wpasowuje się w osobliwą estetykę przypominającą poprzednie teledyski Rocky'ego. Jest to autorski projekt rapera, wyreżyserowany we współpracy z Folkertem Verdoornenem i Simonem Becksem. W wideo zobaczyć możemy różne alter ego artysty, które pojawiają się również na okładce krążka zaprojektowanej przez Tima Burtona.

Oprócz Winony Ryder w teledysku zobaczyć możemy również Danny'ego Elfmana, Thundercata oraz A$AP Nasta.

Warto wspomnieć, że Tim Burton na przestrzeni lat również współpracował z Ryder przy produkcjach takich jak "Beetlejuice" czy "Edward Nożycoręki", a Elfman odpowiedzialny był m.in. za ścieżki dźwiękowe do filmów "Charlie i fabryka czekolady", "Gnijąca panna młoda" czy "Alicja w Krainie Czarów".

