94-letnia Sława Przybylska wciąż zachwyca energią. Gwiazda ujawniła swój przepis na długowieczność

Młodość Sławy Przybylskiej przypadła na brutalny okres drugiej wojny światowej, jednak te trudne czasy nie zdołały zdusić jej ambicji i chęci zdobywania wiedzy. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Warszawie, a następnie przez trzy lata studiowała w Szkole Głównej Służby Granicznej . Ostatecznie jednak zwyciężyła w niej artystyczna dusza. Swoje pierwsze kroki w show-biznesie stawiała w 1956 roku jako aktorka, ale to muzyka przyniosła jej nieśmiertelną sławę, pozwalając spopularyzować tak kultowe utwory jak "Pamiętasz, była jesień" czy "Miłość w Portofino".

Jak Sława Przybylska dba o zdrowie?

Obecnie wokalistka chętnie dzieli się z fanami swoim sekretem na świetną kondycję i utrzymanie smukłej sylwetki. W rozmowie z "Dobrym Tygodniem" zaznaczyła, że dla zdrowia kluczowy jest sam stosunek do jedzenia, a nie tylko starannie dobierana zawartość talerza. Gwiazda radzi, aby unikać stresu podczas posiłków: "Nie jest istotne, co jem, tylko jak jem. Robię to z przyjemnością. Jedzenie jest dla mnie świętem. (...) Celebruję je. Jeśli jemy w pośpiechu i ze złością, to nie jest dobre. Wtedy będziemy mieć wrzody żołądka i kłopoty z trawieniem".

Z biegiem lat piosenkarka postanowiła również zmodyfikować swoje codzienne nawyki żywieniowe, rezygnując z ciężkich dań na rzecz prostych i domowych potraw. Gwiazda przyznaje, że w jej jadłospisie zaszły spore zmiany i znacznie ograniczyła spożycie produktów odzwierzęcych: "Muszę przyznać, że w ostatnich latach ograniczyłam jedzenie mięsa. Wolę ziemniaczki, kluski, kasze z jarzynką. Lubię pszczoły i miód".

Taniec sposobem na radosne życie

Kolejnym niezwykle ważnym elementem w życiu 94-latki jest regularna, ale przede wszystkim sprawiająca szczerą radość aktywność fizyczna. Artystka unika intensywnych treningów, a gdy tylko słyszy muzykę, natychmiast zaczyna tańczyć. Namawiając wszystkich do ruchu w rozmowie z "Super Expressem", podzieliła się życiową refleksją: "Ruch jest podstawą życia. Nieważne ile ma się lat, trzeba się ruszać. Czas nie mija, czas jest wieczny, abstrakcyjny. Czas jest tajemnicą, tylko my w tym czasie mijamy i starajmy się, aby to mijanie było radosne".