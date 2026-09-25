Irena Santor świętuje 75 lat pracy artystycznej

Kariera Ireny Santor rozpoczęła się w 1951 roku, gdy trafiła do zespołu "Mazowsze". Później przyszła kariera solowa i piosenki, które na stałe weszły do historii polskiej muzyki, między innymi "Powrócisz tu", "Embarras" czy "Tych lat nie odda nikt".

W 2026 roku artystka obchodzi wyjątkowy jubileusz, 75-lecie pracy artystycznej. Mimo tylu dekad na scenie nie mówi o swoim życiu jak o zamkniętym rozdziale.

"Nie zamieniłabym mojego życia na nic innego" - przyznała w jednym z najnowszych materiałów poświęconych jej karierze.

Irena Santor nie chce żyć wyłącznie przeszłością

Jeszcze ciekawsze jest to, jak 91-letnia wokalistka mówi dziś o wieku. Zamiast skupiać się na tym, co już za nią, woli patrzeć do przodu.

"Ja lubię życie. Chcę żyć! (...) Chcę istnieć! Chcę współuczestniczyć! Mieć wpływ! Doświadczać!" - mówiła w rozmowie z "Elle".

Santor przyznała też, że nie chce nieustannie wracać do dawnych wydarzeń. Jeśli wspomina trudniejsze momenty, przypomina sobie przede wszystkim, że udało jej się przez nie przejść, a później "kończy temat".

W wieku 91 lat nadal jest ciekawa świata

Być może właśnie w tym tkwi jej sposób na upływ czasu. Santor nadal interesuje się muzyką, obserwuje młodszych wykonawców i nie traktuje swojego dorobku jak muzealnego eksponatu.

"Gdybym nie miała takiego głodu, to życie byłoby okrutne" - mówiła przy okazji 75-lecia swojej pracy.

To właśnie ciekawość świata przewija się w jej najnowszych wypowiedziach najmocniej. Po 75 latach kariery Santor nie zastanawia się wyłącznie nad tym, co osiągnęła. Nadal chce wiedzieć, co wydarzy się dalej.