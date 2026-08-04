Andrzej Rosiewicz to znany polski piosenkarz, który zasłynął przebojami, takimi jak "Najwięcej witaminy", "Czy czuje pani cha-chę?" oraz "Czterdzieści lat minęło". Pod koniec czerwca stacja Polsat ogłosiła, że gwiazdor zostanie uczestnikiem najnowszej, 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W rozmowie z prowadzącymi "halo tu polsat" artysta nie krył podekscytowania nową przygodą.

"Dla mnie to jest radość i rozkosz" - wyznał Rosiewicz, dodając jeszcze, że czekał na tę propozycję z wytęsknieniem.

82-letni gwiazdor estrady miał zostać najstarszym uczestnikiem programu Polsatu w historii polskiej wersji show. W szranki miał stanąć m.in. z Mandaryną, Heleną Englert, Kaeyrą, Izabelą Kuną, Dominikiem Rupińskim czy Moniką Borzym.

Andrzej Rosiewicz zrezygnował z udziału w "Tańcu z Gwiazdami"! Posłuchał zaleceń lekarzy

Do sieci już jakiś czas temu trafiły spekulacje, jakoby Rosiewicz jednak zastanawiał się nad rezygnacją z "Tańca z Gwiazdami". Produkcja wreszcie postanowiła uciąć domysły i przekazała widzom ostateczną decyzję piosenkarza. Okazuje się, że 82-latek faktycznie zmuszony był odmówić dalszych treningów i przygotowań, a to wszystko za sprawą zaleceń lekarzy.

"Legendarny artysta estradowy i autor kultowych przebojów nie weźmie udziału w programie za namową lekarzy. Tak specyficzny rodzaj wysiłku fizycznego i intensywność treningów tanecznych mogłyby bowiem okazać się dla niego zbyt dużym obciążeniem" - czytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych "Tańca z Gwiazdami".

Nie od dziś wiadomo, że udział w programie Polsatu wiąże się nie tylko z pięknymi występami w niedzielne wieczory, lecz przede wszystkim z regularnymi, wielogodzinnymi treningami na salach prób. Taneczne wyzwanie mogłoby zbytnio obciążyć organizm 82-letniego Rosiewicza i stanowić dla niego zbyt duże ryzyko. Wokalista skonsultował się więc ze specjalistami i zwolnił miejsce dla innej gwiazdy.