80-letni obecnie wokalista zaprosił na scenę trzech gości specjalnych. Razem z Mickiem Hucknallem , liderem grupy Simply Red , zaśpiewał piosenkę "If You Don't Know Me By Now" z repertuaru Harold Melvin & the Blue Notes . Dodajmy, że ten utwór w wykonaniu Simply Red w 1989 r. stał się wielkim przebojem, przynosząc zespołowi m.in. nagrodę Grammy.

Z dorobkiem ponad 120 mln sprzedanych płyt wokalista zaliczany jest do najpopularniejszych gwiazd muzyki. Do jego największych przebojów należą m.in. "Sailing", "Maggie May", "Tonight's the Night (Gonna Be Alright)", "I Don't Want to Talk About", "Hot Legs", "Da Ya Think I'm Sexy?", "Baby Jane", "People Get Ready", "Rhythm of My Heart", "Forever Young", "It Takes Two" (z Tiną Turner), "All for Love" (ze Stingiem i Bryanem Adamsem).