79-letnia Halina Frąckowiak zdradza sekret swojej diety. Tego produktu unika jak ognia!

Halina Frąckowiak przyznaje, że nigdy nie utrudniała sobie życia restrykcyjnymi dietami, ale bardzo świadomie dobiera to, co ląduje na jej talerzu. Podstawą jej jadłospisu są ryby, owoce oraz gotowane warzywa. Co ciekawe, piosenkarka całkowicie wykreśliła ze swojego menu wieprzowinę.

"Nie wiem dlaczego, ale czuję, że to jest specjalnie hodowane zwierzę, żeby je zjeść" - wyznała w rozmowie z serwisem "ABC Zdrowie". Artystka dodała, że w trosce o sylwetkę potrafi również zrezygnować z pieczywa, do którego ma ogromną słabość.

Proste smaki i jeden słodki grzech

Wokalistka nie ukrywa, że nie należy do grona osób, które z pasją oddają się gotowaniu. Zdecydowanie woli przeznaczyć ten czas na inne zajęcia, dlatego w jej kuchni królują nieskomplikowane dania, w tym jej ukochana zupa pomidorowa. Piosenkarka prowadzi bardzo higieniczny tryb życia - od lat stroni od używek. Ma jednak jedną małą słabość, z którą wciąż musi walczyć. Jest nią czekolada, na którą artystka pozwala sobie od czasu do czasu, by - jak sama mówi - "ucieszyć zmysły i dostać dobrej energii".

Recepta na długowieczność

Sekret doskonałej formy 79-latki to jednak nie tylko talerz. Piosenkarka, pomimo upływu lat, wciąż pozostaje bardzo aktywna zawodowo, koncertuje i pamięta o regularnym ruchu. Zwraca również uwagę na to, by stale "karmić" swój umysł dobrą literaturą, filmem i muzyką. Według Frąckowiak najważniejszym elementem dbania o siebie jest jednak zachowanie pogody ducha i wewnętrznego spokoju. "Kluczowa jest umiejętność wykrzesania z siebie tego, że jest się pogodzonym. Takie jest prawo natury" - podsumowała gwiazda.

