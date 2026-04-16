Elton John to 78-letni showman znany z m.in. przebojów "I'm Still Standing", "Rocket Man" czy "Tiny Dancer". Od kilku miesięcy w mediach mówi się jednak nie o jego osiągnięciach muzycznych, a przede wszystkim o kłopotach zdrowotnych. Artysta zmaga się bowiem z poważnymi problemami ze wzrokiem, które zaczynają coraz bardziej utrudniać mu codzienne funkcjonowanie.

Elton John sfotografowany na zakupach. Nie był w stanie poruszać się bez pomocy męża i ochroniarza!

Paparazzi sfotografowali ostatnio gwiazdora podczas wyjścia na zakupy, a zdjęcia, które obiegły sieć, zaniepokoiły wiernych fanów Johna. Na fotografiach widać, że legendarny muzyk ma coraz większe problemy z poruszaniem się - nie był w stanie samodzielnie przedostać się z budynku sklepu do samochodu.

Na wykonanych w West Hollywood zdjęciach widać, że piosenkarza z jednej strony podtrzymywał ukochany mąż, David Furnish, a z drugiej - zatrudniony ochroniarz. Artysta bez ich pomocy zapewne nie dałby rady opuścić domu.

Elton John może liczyć na wsparcie ukochanego męża oraz ochroniarza SPOT-BlueLOVE / BACKGRID / Backgrid USA Agencja FORUM

Problemy zdrowotne Eltona Johna

W połowie 2024 r. Elton John przeszedł infekcję prawego oka, a lewe wcale nie miało się lepiej. Końcem roku wspominał z kolei, że nie wie, czy uda mu się dokończyć zapowiadany album, bowiem pogarszający się wzrok przeszkadzał mu w pracy. Niedługo później okazało się, że codzienne funkcjonowanie również jest dla artysty trudnością. Zmuszony był wówczas nawet uprościć swój autograf - zrezygnował z imienia oraz nazwiska i obecnie podpisuje się jedynie inicjałem "E" i literą "X", będącą symbolem pocałunku.

To nie jedyne problemy zdrowotne, z jakimi zmagał się 78-letni gwiazdor. W przeciągu ostatnich kilku lat Elton John przeszedł kilka poważnych operacji i niejednokrotnie przebywał w szpitalu. "Nie mam migdałków, wyrostka ani prostaty. Nie mam prawego biodra, lewego ani prawego kolana. W zasadzie została mi tylko lewe biodro" - wyliczał żartobliwie muzyk w rozmowie z Rolling Stone.

