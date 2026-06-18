Występujący na scenie pod pseudonimem Pupo piosenkarz i prezenter telewizyjny Enzo Ghinazzi postanowił przystąpić do matury w Rzymie i dokończyć w ten sposób ścieżkę edukacyjną po tym, gdy 54 lata temu przerwał naukę w liceum o profilu nauk ścisłych. Rzucił wtedy szkołę, by spełnić swoje marzenia o muzyce.

W przeddzień pierwszego egzaminu maturalnego Pupo powiedział włoskim mediom, że matura jest dla niego osobistym wyzwaniem. Zapewnił, że jest spokojny i w ogóle nie ma tremy.

"Wiem, że z praktycznego punktu widzenia nie zmieni to mojego życia, ale pomoże mi zwiększyć wiarę w siebie i moje poczucie własnej wartości" - stwierdził wykonawca wielkiego przeboju "Su di noi" (Nad nami) z 1980 roku.

Pupo przystępuje do matury. "Żadnej drogi na skróty"

Jak dodał, robi to także dla swoich nieżyjących rodziców, którzy marzyli o tym, żeby został adwokatem.

Zapytany, czy będzie ściągał podczas matury, odparł: "Nie, żadnej drogi na skróty i żadnego faworyzowania. (...) Jeśli zdam, zrobię koncert w mojej klasie" - ogłosił. W planach ma także dalszą edukację na studiach. Chciałby uzyskać dyplom z komunikacji społecznej.

Pupo ma na koncie ponad 20 mln płyt. 11 jego albumów pokryło się złotem. Wielokrotnie występował na Festiwalu San Remo. To on jest współautorem wielkiego hitu "Sarà perché ti amo", który wykonywała grupa Ricchi e Poveri.

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