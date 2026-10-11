55 lat "Imagine" Johna Lennona. "Polityczne przesłanie z odrobiną miodu"

Historia "Imagine" Johna Lennona jest nierozerwalnie związana z Yoko Ono. Ważną inspiracją był jej wydany w 1964 roku zbiór "Grapefruit", zawierający poetyckie i konceptualne instrukcje zachęcające odbiorcę do wyobrażania sobie różnych sytuacji. Lennon wykorzystał podobny sposób myślenia, proponując słuchaczom wizję świata pozbawionego podziałów.

Pierwotnie utwór podpisano jednak wyłącznie jego nazwiskiem. Muzyk później otwarcie przyznawał, że wkład żony obejmował zarówno koncepcję, jak i część tekstu. Podkreślał również, że "Imagine" nie powstałoby bez jej twórczości.

Dopiero w 2017 roku amerykańskie stowarzyszenie wydawców muzycznych National Music Publishers' Association ogłosiło uznanie Ono za współautorkę. Podczas wydarzenia przypomniano nagranie, w którym sam Lennon mówił, że piosenka powinna być sygnowana nazwiskami obojga.

Łagodna melodia, odważne przesłanie

"Imagine" nie odnosiło się wyłącznie do jednej konkretnej sytuacji. Lennon zaprosił odbiorców do wyobrażenia sobie życia bez granic państwowych, rywalizacji religijnej i przywiązania do posiadania. Oszczędne wykonanie oraz przystępna melodia sprawiły, że te idee mogły dotrzeć do znacznie szerszej publiczności niż bezpośredni polityczny manifest.

W wypowiedzi przytoczonej w biografii "Lennon in America" Geoffreya Giuliana, muzyk tłumaczył, że polityczny komunikat łatwiej przekazać, jeśli nada się mu atrakcyjną formę: "Teraz rozumiem, co trzeba zrobić: przekazać swoje polityczne przesłanie z odrobiną miodu" - mówił Lennon.

Ten sposób podania odróżniał "Imagine" od części wcześniejszych solowych nagrań artysty. Album "John Lennon/Plastic Ono Band" był surowy i mocno osobisty. Kolejna płyta zachowała istotne dla Lennona tematy, ale otrzymała bardziej przystępne, dopracowane brzmienie.

Nagranie powstało w domu Lennona

Piosenkę zarejestrowano w Tittenhurst Park - angielskiej posiadłości Lennona i Ono, gdzie muzyk miał własne studio. Nad produkcją pracowali John Lennon, Yoko Ono i Phil Spector.

"Imagine" było utworem tytułowym drugiego solowego albumu Lennona. Singiel trafił do sprzedaży 11 października 1971 roku, z "It's So Hard" na stronie B. W Stanach Zjednoczonych dotarł do trzeciego miejsca listy Billboard Hot 100.

Warto odróżnić tę premierę od późniejszego wydania brytyjskiego. W Wielkiej Brytanii piosenka ukazała się jako singiel dopiero w 1975 roku, przy okazji promocji składanki "Shaved Fish".

Po śmierci muzyka piosenka nabrała dodatkowego znaczenia

8 grudnia 1980 roku Lennon został postrzelony w Nowym Jorku. Przewieziono go do Roosevelt Hospital, obecnie noszącego nazwę Mount Sinai West, gdzie lekarze próbowali go uratować. Artysta miał 40 lat. Jego śmierć sprawiła, że "Imagine" jeszcze silniej związało się z pamięcią o nim i jego pokojowym przesłaniem.

Do tamtej nocy wrócił dokument Apple TV+ "John Lennon: Murder Without a Trial". Wypowiadająca się w nim pielęgniarka Deartra Soto wspominała niezwykły zbieg okoliczności. Gdy personel opuścił salę po stwierdzeniu zgonu, w tle rozbrzmiewało właśnie "Imagine". Jej koleżanka Barbara Kammerer przyznała, że personel natychmiast zwrócił uwagę na ten przejmujący zbieg okoliczności.

Hymn pokoju, który nadal wywołuje dyskusje

Przez kolejne dekady "Imagine" wykonywano podczas uroczystości, koncertów pamięci i wydarzeń o międzynarodowym zasięgu. Utwór pojawił się między innymi podczas ceremonii zamknięcia igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku. Stał się rozpoznawalnym symbolem pokoju, ale nie stracił całkowicie swojej prowokacyjnej wymowy.

Jego popularność przynosiła również krytykę. Zwracano uwagę na sprzeczność między postulatem świata bez własności a majątkiem autora, a także na powierzchowne wykorzystywanie utworu przez polityków i celebrytów.