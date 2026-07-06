50 Cent świętuje urodziny. Co łączy sławnego rapera z Krzysztofem Cugowskim?

Bartłomiej Warowny

Bartłomiej Warowny

6 lipca 2026 roku raper 50 Cent obchodzi swoje 51. urodziny. Choć jego dyskografia jest bogata i znana na całym świecie, niewielu wie, jaką konotację amerykański twórca ma z Krzysztofem Cugowskim.

Krzysztof Cugowski, starszy mężczyzna z siwymi włosami i brodą w czarnej koszuli, stoi z poważną miną.
Krzysztof CugowskiAlex Kuhn / ArtService / ForumAgencja FORUM

"Candy Shop", "In Da Club" i "Just a Lil Bit" to tylko kilka z największych przebojów 50 Centa. Raper urodził się w Nowym Jorku, a swoje pierwsze pieniądze z muzyki zarabiał, przychodząc na ulicę New York Avenue, która teraz znana jest pod nazwą Guy R. Brewer Blvd. Tam 50 Cent znalazł swego rodzaju odskocznię i poprawił swoją reputację, zbierając niezłą kasę za układanie rymów. Droga na szczyt nie była jednak usłana różami.

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Weronika Figiel

Krzysztof Cugowski i 50 Cent. Co łączy polską legendę sceny i amerykańskiego gwiazdora?

Niewielu połączyłoby 50 Centa z Krzysztofem Cugowskim, a już niewielka szansa tkwi w fakcie, aby zestawić tych obydwu artystów w kontekście współpracy muzycznej czy inspiracji. Pozory mogą mylić, gdyż w istocie ich artystyczne ścieżki rzeczywiście się przecięły - sprawa dotyczy mixtape'u 50 Centa "The Kanan Tape" z 2015 roku, na którym raper wypuścił kawałek "Body Bags" z samplami "Nocy nad Norwidem" Budki Suflera. Cała sytuacja potwierdza fakt, iż polski gwiazdor stał się inspiracją dla zagranicznego artysty.

"Gwiazdor hip-hopu przelał na moje konto ok. 5-6 tysięcy dolarów" - wyznał Cugowski w RAPtownych Rozmowach, szczerze przyznając tym samym, iż liczył na użycie fragmentu w bardziej rozpoznawalnym utworze (np. głównym singlu promocyjnym), gdyż mogłoby to przełożyć się na większe wpływy.

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