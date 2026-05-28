W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku na Torwarze w Warszawie (w składzie byli wówczas Alan Wilder, Andy Fletcher, Martin Gore i Dave Gahan), a oklaskiwało ich wtedy ok. 10 tys. fanów. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą, a całość obrosła legendą.

"Warszawa była całkiem szara, przed sklepami stały kolejki. Pamiętam nasz tandetny hotel z okropnym, ale zabawnym zespołem kabaretowym i establishment pijący wyłącznie nielegalną whisky" - opowiadał Alan Wilder, już po powrocie z Polski, w jednym z wywiadów udzielonych zachodniej prasie.

Z okazji 40-lecia tego wydarzenia w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie w czerwcu 2025 r. odbył się koncert "Music of Depeche Mode". Orkiestra kameralna AUKSO (z dyrygentem Markiem Mosiem na czele) oddała hołd twórczości "Depeszów", a gośćmi specjalnymi byli John Porter (m.in. brawurowy taniec w "Personal Jesus") i nieżyjący już Stanisław Soyka (intymne wykonanie ballady "Somebody").

Muzyka Depeche Mode w wykonaniu Orkiestry AUKSO. Smolik i Kev Fox gościnnie

8 czerwca ponownie w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie Orkiestra AUKSO zmierzy się z piosenkami Depeche Mode. Tym razem jako goście pojawią się nazywany "wizjonerem elektroniki" Andrzej Smolik i brytyjski wokalista Kev Fox. Pod szyldem Smolik / Kev Fox nagrali w sumie dwie płyty. Ich imienny debiut z 2016 r. zdobył Fryderyka i pokrył się platyną.

"W tym roku album 'Black Celebration' obchodzi swoje 40-lecie. Dla wielu to właśnie on stanowi początek tzw. złotego okresu w twórczości Brytyjczyków. To na tej płycie zespół ostatecznie odrzucił resztki synthpopowej lekkości, tworząc dzieło mroczne, hipnotyczne i niezwykle spójne emocjonalnie. Album stał się muzycznym manifestem dojrzałości - pełnym melancholii, niepokoju i chłodnego piękna, które do dziś brzmi zaskakująco współcześnie. Mając w pamięci tę wyjątkową rocznicę, mogę Wam zdradzić, że z dużą dawką pewności - to właśnie 'Black Celebration otworzy' wieczór" - ujawnia Marcin Cywiński, znawca fenomenu Depeche Mode i autor bloga poświęconego zespołowi.

Organizatorzy koncertu podkreślają, że "to nie będzie kolejny zwykły wieczór z coverami".

"To celebracja zjawiska, jakim jest w Polsce muzyka Depeche Mode, podana w najwyższej artystycznej formie. W eleganckich wnętrzach Romy wystąpią zdobywcy Fryderyków, architekci brzmienia, mistrzowie interpretujący legendę. I tylko na jednym niepowtarzalnym koncercie! Kultowe utwory, autorska wizja, wybitne wykonanie, gdzie kończy się zwykły cover, a zaczyna sztuka..." - czytamy.

Dodajmy, że pochodząca z Tychów Orkiestra Kameralna AUKSO ma na koncie m.in. współpracę z Aphex Twinem (jedną z najbardziej wpływowych, kreatywnych i innowacyjnych osób we współczesnej muzyce elektronicznej), czy Jonnym Greenwoodem (gitarzysta Radiohead).

"Jako AUKSO poruszamy się w wielu muzycznych przestrzeniach; poczynając od festiwalu prawykonań w NOSPR, przez koncerty chociażby z Kalibrem 44, aż po szukanie wyrazu artystycznego w projekcie z muzyką Depeche Mode. Jest to wyzwaniem bardzo mobilizującym - magia, która jest zawarta w tych utworach, dzięki Orkiestrze będzie zapewne jeszcze mocniej odczuwalna" - mówi Marta Huget-Skiba (koncertmistrzyni AUKSO).

Andrzej Smolik: Depeche Mode wymyślił swój własny język

Andrzej Smolik nie kryje, że ogromnie cieszy się z współpracy z orkiestrą AUKSO, z którą jeszcze nie miał okazji występować.

"Granie w otoczeniu orkiestry jest dla mnie ogromną, organiczną przyjemnością. Lubię zanurzać się we współbrzmienia, lubię ten rodzaj doświadczenia. Tego typu koncertom poświęca się więcej uwagi i precyzji. Na scenie jesteśmy jednym organizmem, osiągamy optymalną synergię. (...) Zadanie mamy fascynujące, bo Depeche Mode jest jednym z niewielu zespołów, który wymyślił swój własny język, właściwie niepowtarzalny. To jedyny w swoim rodzaju byt i to jest właśnie dla nas wyzwaniem" - podkreśla Smolik.

Za opracowanie repertuaru koncertu odpowiedzialny jest Piotr Steczek: kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. Autor licznych projektów muzycznych, m.in. Chopin Odyssey. Współpracował z takimi artystami, jak: Krzysztof Penderecki, Tomasz Stańko, Michał Urbaniak, Leszek Możdżer, Stanisław Soyka, Artur Rojek, Kapela ze Wsi Warszawa.

"Publiczność z pewnością zostanie pozytywnie zaskoczona. Mamy do dyspozycji bardzo śpiewne instrumenty liryczne, smyczki, skrzypce, wiolonczele, altówki, fajnie burczące kontrabasy, do tego elektronika... W tej odsłonie twórczość Depeche Mode dostanie nowego życia. Mamy do czynienia ze wspaniałą orkiestrą i ciekawymi gośćmi. Na pewno jest to coś pociągającego, co nie zdarza się często. To projekt specjalny, który nas samych mocno elektryzuje" - cieszy się Piotr Steczek.

