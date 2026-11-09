Ponad 350 milionów wyświetleń w mediach społecznościowych, zachwyt fanów na całym świecie i uznanie muzycznych legend, w tym zespołu Queen. Gitarowy kwartet 40 Fingers w październiku 2027 r. powróci do Polski na trzy koncerty.

13.10.2027 - Lublin, Centrum Spotkania Kultur

23.10.2027 - Toruń, Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki

24.10.2027 - Kraków, Centrum Kongresowe ICE.

Sprzedaż biletów rozpocznie się 12 listopada o godz. 10:00.

"40 Fingers to zespół, który pokazuje, jak wielką siłę ma muzyczna kreatywność. Ich aranżacje są jednocześnie wirtuozerskie i niezwykle przystępne - potrafią zachwycić zarówno miłośników gitarowego kunsztu, jak i publiczność, która po prostu kocha wielkie przeboje. Po bardzo dobrym przyjęciu poprzednich koncertów w Polsce cieszymy się, że możemy ponownie zaprosić ten wyjątkowy kwartet do naszego kraju" - mówi Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizuje trzy koncerty zespołu w Polsce.

40 Fingers - gitarowy fenomen, który podbił świat

Działający od 2017 r. kwartet tworzą obecnie: Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori i Gabriele De Leporini. Ten ostatni dołączył we wrześniu 2026 r., zastępując Enrico Marię Milanesiego, który z kolei w październiku 2019 r. pojawił się na miejsce Marco Steffè.

Muzycy na nowo aranżują i interpretują najsłynniejsze popowe, rockowe oraz latynoamerykańskie przeboje, a także melodie znane z największych filmów i seriali, notując wielomilionowe wyświetlenia w mediach społecznościowych.

Sięgali po utwory z dorobku m.in. The Beatles, Eagles, Toto, Dire Straits, Queen czy Erica Claptona. Ich pasja do muzyki filmowej doprowadziła do powstania znanych coverów z "Gwiezdnych wojen", "Harry'ego Pottera", "Ostatniego Mohikanina", "Gry o tron" oraz produkcji Disneya.

O skali popularności zespołu świadczą liczby: ponad 100 milionów wyświetleń na YouTube i 350 milionów w mediach społecznościowych. Zespół Queen na swoich profilach udostępnił wersję swojego utworu "Bohemian Rhapsody" nagranego przez Włochów.

Kwartet współpracował z takimi gwiazdami, jak m.in. włoski tenor Andrea Bocelli, amerykańska wokalistka Tori Kelly oraz Andy Summers, gitarzysta grupy The Police, z którym nagrał na nowo "Bring on the Night" tego zespołu.