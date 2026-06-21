Premiera albumu "Ego" miała miejsce 30 lat temu i okazała się jednym z najważniejszych momentów w historii zespołu Varius Manx. Płyta wyszła 21 czerwca 1996 r. i stanowiła zwieńczenie pierwszego okresu wielkiej popularności grupy. Jednocześnie została symbolicznym otwarciem rozdziału z nową wokalistką, po odejściu Anity Lipnickiej. Płyta nie tylko ugruntowała pozycję Varius Manx na rynku, ale przyniosła także jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów w historii polskiej muzyki lat 90. - "Orła cień". A oto historia ponadczasowego krążka.

Varius Manx stanęli przed wyzwaniem znalezienia nowej wokalistki. To był dla nich przełomowy moment

Historia Varius Manx sięga 1989 r. - grupa powstała wówczas z inicjatywy Roberta Jansona oraz braci Michała i Pawła Marciniaków. Początkowo zespół tworzył muzykę instrumentalną, czego efektem były albumy "The Beginning" i "The New Shape". Nie odniosły one jednak większego sukcesu komercyjnego. Prawdziwy przełom nastąpił dopiero, gdy głosem formacji została Anita Lipnicka.

Albumy "Emu" oraz "Elf" wydane kolejno w 1994 i 1995 r., w których na wokalu wystąpiła młodziutka Lipnicka, śpiewając przeboje takie jak "Zanim zrozumiesz", "Pocałuj noc" czy "Zamigotał świat", okazały się bestsellerami. Pierwszy z nich zdobył m.in. dwa Fryderyki i status czterokrotnej platyny, a drugi - pięciokrotnej. Został także ścieżką dźwiękową do filmu Jarosława Żamojdy, zatytułowanego "Młode wilki". Płyty przyczyniły się do tego, że Varius Manx - zarówno przez słuchaczy, jak i krytyków - uznany został za jeden z najpopularniejszych zespołów w Polsce.

W połowie lat 90. grupa znajdowała się więc na absolutnym szczycie. Nic dziwnego natomiast, że odejście Anity Lipnickiej ze składu sprawiło, że wielu słuchaczy obawiało się o dalszą karierę Varius Manx. Sami członkowie formacji nie wiedzieli, jak dalej potoczą się ich losy, gdyż zespół zaczął być kojarzony przede wszystkim z delikatnym głosem artystki.

Przełom nadszedł w chwili, gdy muzycy wzięli udział w telewizyjnym programie "Szansa na sukces". To tam 19-letnia Kasia Stankiewicz wykonała jedną z kompozycji Varius Manx, wygrywając odcinek, ale jednocześnie zdobywając sympatię Jansona i ekipy. Nie musiała długo czekać na propozycję dołączenia do formacji.

Varius Manx wkroczyli do studia z Kasią Stankiewicz i stworzyli jeden z najważniejszych albumów. Tak powstał kultowy "Orła cień"

Wiosną 1996 r. zespół zakończył prace nad nowym albumem, zatytułowanym "Ego", na którym pierwszy raz pojawiła się Stankiewicz. Płyta okazała się nie tylko otwarciem nowej drogi, z zupełnie inną wokalistką, lecz także swoistym testem dla muzyków. Prędko okazało się, że Varius Manx potrafi utrzymać pozycję lidera polskiego rynku muzycznego, pomimo zmiany frontmanki.

"Ego" wciąż miało w sobie ducha Varius Manx. Na płycie nie brakowało charakterystycznego stylu zespołu, na który składały się melodyjne kompozycje Roberta Jansona, łączące pop i rock, a także romantyczne, refleksyjne teksty. Jednocześnie głos 19-letniej Kasi Stankiewicz wniósł do twórczości grupy powiew młodzieńczej świeżości i nieco bardziej eteryczne brzmienie.

Album zawierał zarówno utwory polskojęzyczne, jak i kilka piosenek po angielsku, co było charakterystyczne dla twórczości zespołu w tamtym okresie. Wśród najważniejszych kompozycji znalazły się m.in. "Ten sen", "Brak słów" czy kultowy już "Orła cień". To on stał się nie tylko największym przebojem Varius Manx, lecz także całych lat 90. Ballada błyskawicznie podbiła stacje radiowe, dotarła do pierwszego miejsca prestiżowej Listy Przebojów Trójki, a nawet była nominowana do Fryderyków w kategorii "Piosenka Roku". Co więcej - zdecydowano się na wykorzystanie jej w kinowym hicie "Kiler".

Choć piosenka wniosła wiele do historii zespołu, Stankiewicz przyznała niegdyś, że napisała ją w środku nocy, w zaledwie trzy minuty. "Była 1:00 czy 2:00 w nocy, siedziałam w kuchni, w moim rodzinnym mieszkaniu w Działdowie. Byłam w kłopocie, bo miałam tylko pierwszy wers: 'widziałam orła cień' i nic dalej. Moja siostra, taka zaspana, przyszła do kuchni i mówi: 'Co ty tu robisz jeszcze o tej porze?', a ja mówię: 'Mam pierwszy wers piosenki i nie mogę ruszyć dalej'. Ona usiadła obok mnie i jakoś razem pchnęłyśmy to dalej. Napisałyśmy to w trzy minuty, czyli dosłownie tyle, ile trwa ta piosenka" - opowiedziała artystka, w rozmowie z festiwalopole.pl.

Album "Ego" odniósł wielki sukces. Już w dniu premiery osiągnął status złotej płyty!

Wcześniejsze obawy członków Varius Manx i fanów, związane ze zmianą wokalistki, okazały się nieuzasadnione. Już w dniu premiery album "Ego" zdobył status złotej płyty, a zainteresowanie publiczności było ogromne. Wkrótce po premierze zespół wystąpił na Festiwalu w Opolu, gdzie promował nowe utwory.

Ostatecznie "Ego" sprzedało się w nakładzie przekraczającym 400 tysięcy egzemplarzy i uzyskało status podwójnej platyny. Był to wynik nieco niższy od rekordowych osiągnięć albumów "Emu" i "Elf", ale nadal należący do czołówki polskiego rynku fonograficznego lat 90. Krążek pokochali słuchacze, jak i media, które doceniły fakt, iż mimo zmiany frontmanki, zespół zdołał zachować własną tożsamość. Do dziś dla wielu fanów płyta pozostaje ostatnim wydawnictwem klasycznego, "złotego" okresu Varius Manx.

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