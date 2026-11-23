"30 lat Fundacji Polsat to przede wszystkim historia ludzi - dzieci i ich rodzin, którym mogliśmy pomóc, ale także tysięcy osób, które przez lata wspierały naszą działalność. Jubileuszowa Gala jest dla nas okazją, by podziękować wszystkim, którzy byli i są częścią tej historii. To dzięki ich zaangażowaniu, życzliwości i solidarności możemy od trzech dekad być dla dzieci i niezmiennie pomagać im w najtrudniejszych momentach życia" - mówi Agnieszka Grzegorczyk, prezes Fundacji Polsat.

Jubileuszowa Gala: 30 lat Fundacji Polsat! Polsat materiały prasowe

Co się wydarzy na Jubileuszowej Gali Polsatu? "Ma to ogromny sens"

Podczas Jubileuszowej Gali Fundacji Polsat wystąpią: Andrzej Lampert, Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Filip Lato, Gracjana Górka, Kamil Bednarek, Kayah, Kuba Badach, Lemon, Maciej Balcar, Małe TGD, Mieczysław Szcześniak, Miuosh, Natalia Szroeder, Roxie, Sound'n'Grace, Kasia Stankiewicz & Varius Manx oraz Wiktor Dyduła.

Jak wiemy, nie będzie to jednak zwykły koncert - to muzyczna opowieść o dobru, nadziei i sile wspólnego działania. Bez tradycyjnych prowadzących, za to z osobistymi historiami, które przypomną, że za działalnością Fundacji stoją przede wszystkim ludzie. W centrum wydarzenia znajdą się jej podopieczni i ich rodziny, ale także darczyńcy, partnerzy, artyści oraz przyjaciele, którzy przez lata angażowali się w jej działalność.

"Cieszę się, że mogę być częścią tego jubileuszu. Za Fundacją Polsat stoi 30 lat realnej pomocy i tysiące historii, w których zmieniło się coś naprawdę ważnego. Wierzę, że muzyka może zwracać uwagę na ważne sprawy i zachęcać ludzi do pomagania. A jeśli przy okazji możemy dać komuś trochę radości, to ma to ogromny sens" - mówi Miuosh.

Jak Miuoshowi idą przygotowania do Polsat Hit Festiwalu? "Wszyscy mamy z tym miejscem coś wspólnego" INTERIA.PL

"Wystarczy chcieć" - hymn, który łączy pokolenia

Szczególnym elementem jubileuszu będzie nowa aranżacja hymnu Fundacji Polsat - "Wystarczy chcieć, otwiera się w nowym oknie". W jego jubileuszowym wykonaniu spotkają się artyści, którzy od lat współtworzą muzyczną historię Fundacji, oraz przedstawiciele młodego pokolenia. Na scenie ponownie pojawią się m.in. Edyta Górniak, Kayah i Mieczysław Szcześniak, którzy uczestniczyli w poprzednich odsłonach hymnu i koncertach jubileuszowych Fundacji. Dołączą do nich młodzi artyści, tworząc wyjątkowe wykonanie utworu, który od początku działalności Fundacji towarzyszy jej najważniejszym momentom.

"Piękny jest ten tekst - on bardzo przybliża ludzi i jednoczy nas w czułości. Przybliża nas niezależnie od wieku, doświadczenia i upodobań. To jest siła tego utworu" - mówi Edyta Górniak.

Jubileuszową Galę Fundacji Polsat promuje spot reklamowy, w którym występują artyści i przyjaciele Fundacji, wspierający jej misję od lat. Bohaterem spotu jest chłopiec przygotowujący się do występu na scenie. W trakcie przygotowań towarzyszą mu artyści, muzycy i tancerze, którzy pomagają mu spełnić marzenie o występie.

Przypomnijmy, że Fundacja Polsat od 30 lat pomaga chorym dzieciom i ich rodzinom, wspierając również szpitale oraz placówki medyczne w całej Polsce. Przez trzy dekady działalności Fundacja przekazała na pomoc ponad 354 mln zł, wsparła ponad 46 tys. dzieci i objęła swoim wsparciem blisko 2,7 tys. placówek.

Edyta Górniak świętuje premierę dokumentu. "Nie obowiązuje mnie klauzula poufności" INTERIA.PL



