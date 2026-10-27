20 lat temu reprezentowała Polskę na Eurowizji. Czym dziś zajmuje się Aleksandra Strunin?

Aleksandra Strunin urodziła się 27 października 1989 roku w Leningradzie. Do Polski przeprowadziła się z rodzicami jako trzyletnia dziewczynka. Widzowie poznali ją jako wokalistkę The Jet Set i reprezentantkę Polski na Eurowizji w 2007 r. Dziś artystka rozwija się w zupełnie innym kierunku. Obecnie zajmuje się reżyserią, a jej filmowa droga ma niewiele wspólnego z lekkim popem, od którego zaczynała.

W ostatnich latach Strunin ograniczyła działalność muzyczną, poświęcając więcej uwagi filmowi. W 2023 roku rozpoczęła naukę reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej. Wcześniej studiowała fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

W jej dorobku znalazły się dwa krótkie metraże: "Patrzę w niebo" z 2025 roku oraz "My Name Is Joy" z 2026 roku. Szczególnie osobistym i zaangażowanym projektem okazał się pierwszy z nich. Strunin poruszyła w nim temat ukraińskich dzieci wywożonych na wschód oraz mechanizmów propagandy.

"Patrzę w niebo" powstało podczas nauki reżyserii

Punktem wyjścia do filmu była edukacja w Warszawskiej Szkole Filmowej. Projekt przygotowany jako podsumowanie roku nauki stał się dla Strunin początkiem kolejnego etapu artystycznego.

W rozmowie z "Plejadą" w 2025 roku opowiadała o bohaterce granej przez Wiktorię Gorodecką. Kobieta stopniowo zaczyna dostrzegać rzeczywistość, którą wcześniej przesłaniała jej propaganda: "Powstał jako zwieńczenie mojej rocznej edukacji w Warszawskiej Szkole Filmowej i spodobał się na tyle, że będziemy o niego walczyć. Będzie miał premierę już niedługo. W tej produkcji bohaterka grana przez Wiktorię (Gorodecką) budzi się z propagandowego snu. Kiedy przyjeżdża jej siostrzeniec z objętych wojną terenów Ukrainy, ona nie może objąć nad nim opieki i stopniowo, walcząc o niego, zderza się z całą machiną autorytarnego systemu" - wyjaśniała.

Aleksandra Strunin (2026 r.) Gałązka AKPA

Zanim Aleksandra "Sasha" Strunin zainteresowała publiczność swoimi filmami, była kojarzona przede wszystkim z muzyką. Popularność zdobyła w The Jet Set, z którym w 2007 roku reprezentowała Polskę na Eurowizji. Później rozpoczęła działalność solową, a jednym z jej rozpoznawalnych utworów stało się "To nic, kiedy płyną łzy".



