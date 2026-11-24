Przebój 2 plus 1 powstał niemal przez przypadek. Wszystko zaczęło się od wierszyka

Trudno wyobrazić sobie historię polskiej muzyki bez "Chodź, pomaluj mój świat". Piosenka, którą rozsławili Elżbieta Dmoch i zespół 2 plus 1, od ponad pół wieku pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych rodzimych przebojów. Jej początki były jednak znacznie skromniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Na początku lat 70. Marek Dutkiewicz studiował prawo i nie planował jeszcze wielkiej kariery autora tekstów. Jak sam wspominał, pisywał wierszyki między innymi po to, by zaimponować koleżankom. Dwa z nich, "Wstawaj, szkoda dnia" oraz "Chodź, pomaluj mój świat", trafiły do kolumny poetyckiej magazynu "Jazz".

Właśnie tam przeczytał je Janusz Kruk, lider 2 plus 1. Kompozytor dostrzegł w tekstach potencjał i postanowił napisać do nich muzykę. Co ciekawe, Dutkiewicz początkowo nawet nie wiedział o jego działaniach.

W nawiązaniu współpracy pomogła Katarzyna Gärtner, która przedstawiła sobie obu artystów. Niepozorne spotkanie zapoczątkowało jeden z najbardziej owocnych duetów autorskich w polskiej muzyce rozrywkowej.

Marek Dutkiewicz miał zastrzeżenia do melodii. Przebój przeszedł do historii

Choć dzisiaj trudno wyobrazić sobie "Chodź, pomaluj mój świat" w innym wydaniu, sam autor słów nie był początkowo w pełni zadowolony z kompozycji.

Dutkiewicz przyznał po latach, że miał zastrzeżenia do muzyki napisanej przez Kruka. Ta sytuacja skłoniła go do zabiegania o większy udział w tworzeniu kolejnych utworów.

Pierwsze wspólne nagrania okazały się jednak ogromnym sukcesem. Piosenkę wykonywano już w 1971 roku, a w 1972 trafiła na debiutancki album 2 plus 1 "Nowy wspaniały świat".

Na tej samej płycie znalazły się również inne późniejsze przeboje grupy, między innymi "Czerwone słoneczko" i "Hej, dogonię lato".

"Chodź, pomaluj mój świat" ma już 54 lata. W 2026 roku doczekał się nowej odsłony

Wielu słuchaczy kojarzy piosenkę przede wszystkim z charakterystycznym głosem Elżbiety Dmoch. Jej popularność dawno wykroczyła jednak poza oryginalne nagranie.

Sam Dutkiewicz wspominał, że utwór doczekał się tak wielu interpretacji, iż ich liczba może zbliżać się do setki. Autor nie spodziewał się, że tekst napisany na początku kariery będzie żył własnym życiem przez kolejne dekady.

W czerwcu 2026 roku zaprezentowano kolejną odsłonę przeboju, tym razem przygotowaną na 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki. W teledysku wystąpili Anna Dymna oraz finaliści wydarzenia. Nagranie zrealizowano w maju w Radiu Kraków.

Nowa interpretacja ponownie przypomniała słuchaczom kompozycję, której historia zaczęła się od dwóch tekstów opublikowanych w muzycznym czasopiśmie. Wtedy ich autor nie mógł jeszcze przypuszczać, jak ważne miejsce zajmą w jego dorobku.



