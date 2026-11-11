11 listopada to dla Julii Wieniawy nie tylko Dzień Niepodległości. Gwiazda odprawiła rytuał

W mediach społecznościowych Julii Wieniawy pojawiło się nagranie, które wzbudziło spore zainteresowanie internautów. Zamiast relacji z oficjalnych obchodów z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w kadrze zagościły tlące się świece, pęczki aromatycznej białej szałwii oraz specjalne karty. Wokalistka i aktorka wykorzystała ten czas na wyciszenie, porządkowanie myśli oraz spisywanie w notesie emocji, które zamierza pożegnać lub na stałe zaprosić do swojej codzienności.

Jak podkreśliła, data 11.11 to w tradycji numerologicznej potężny symbol nowego otwarcia, intuicji oraz duchowy moment zwrotny. "Małe przypomnienie, żeby na chwilę wyciszyć świat i usłyszeć siebie. Dziś Narodowe Święto Niepodległości. To okazja, żeby docenić wolność, którą mamy, i pamiętać o tych, którym ją zawdzięczamy. [...] Dla mnie to zaproszenie, żeby przyjrzeć się temu, czemu oddaję swoją energię i czego naprawdę chcę" - napisała.

Lawina zwierzeń pod nagraniem

Nietypowa forma celebrowania tego dnia poruszyła fanki celebrytki. Pod postem pojawiło się mnóstwo ciepłych komentarzy, a internautki zaczęły dzielić się własnymi nawykami związanymi z medytacją i afirmacjami: "Uwielbiam takie rytuały", "Kocham, że mówisz o tym głośno, do tego za dwa dni Wenus i Merkury kończą retrogradację, więc ten tydzień to idealny moment na nowe intencje i początki", "Właśnie skończyłam medytacje, pięknego dnia!", "Już jako 10 letnia dziewczynka miałam zeszyt wdzięczności, zapisywałam tam za co jestem wdzięczna i o czym marzę. Dziś mam 41 lat i wiecie, że praktycznie wszystko się spełniło. Ten zeszyt był zawsze ze mną, wizualizowałam, czytałam głośno te marzenia i działałam, żeby je spełnić" - czytamy

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Nie zabrakło też zachwytów nad nagraniem. Jedna z komentujących nazwała artystkę "słowiańską czarodziejką", a inne dziękowały za inspirację do złapania oddechu w codziennym biegu: "Słowiańska czarodziejka… też mam te karty. Najlepsze są. Dla mnie 11:11 to symbol tego że jak mamy w sobie energię Boga to każdy dzień staje się portalem Manifestacji…", "Dzięki! Chyba dziś potrzebowalam przypomnienia o tym, że zwolnić też jest dobrze, że czas dla siebie to nie jest strata czasu".