W Polsce grupa Depeche Mode cieszy się niezwykłą popularnością od niemal samego początku istnienia - po raz pierwszy zagrali w naszym kraju 30 lipca 1985 roku na Torwarze w Warszawie (w składzie byli wówczas Alan Wilder, Andy Fletcher, Martin Gore i Dave Gahan), a oklaskiwało ich wtedy ok. 10 tys. fanów. Był to początek subkultury depeszowców nad Wisłą, a całość wręcz obrosła legendą.

Od tamtego koncertu grupa regularnie odwiedza Polskę. 6 marca 2027 r. w PreZero Arenie Gliwice będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć symfoniczno-elektroniczne widowisko "101 Voices - Depeche Mode Special Tribute", które przypomni przeboje brytyjskiego zespołu.

Niezwykłe widowisko z muzyką Depeche Mode w Gliwicach. Co już wiemy?

Twórcy podkreślają, że to nie jest tradycyjny koncert tribute, lecz unikatowe doświadczenie koncertowe, które odsłania nowe warstwy w znanej nam muzyce, pozostając wiernym atmosferze, emocjom i duchowi definiującym Depeche Mode.

Projekt powstał z inicjatywy Balázsa Petke, Dániela Szabó i Györgya Sallaia, którzy pracowali nad nim przez ponad dekadę, chcąc stworzyć - jak sami podkreślają - "międzynarodowo rozpoznawalną węgierską produkcję o własnej tożsamości".

Na scenie pojawia się ponad 80 wykonawców, w tym przede wszystkim gość specjalny - Christian Eigner, który od 1997 r. jest perkusistą Depeche Mode i stałym muzykiem koncertowego składu.

Za muzyczną stronę widowiska "101 Voices - Depeche Mode Special Tribute" odpowiadają m.in. dyrygent i dyrektor muzyczny Richárd Riederauer (od 2020 r. dyrektor artystyczny Węgierskiego Narodowego Chóru Męskiego), Gergő Borlai (perkusista, kompozytor i producent) i Lili Fehér (pianistka i wokalistka, laureatka Nagrody Cziffry, łącząca w swojej twórczości pop, rock, jazz i blues).

Na scenie wystąpią 45-osobowy Węgierski Narodowy Chór Męski, budapeszteńska Hungarian Studio Orchestra (współpracowała m.in. z Ennio Morricone i Michelem Legrandem) oraz live band (bas, gitara, instrumenty klawiszowe, perkusja oraz didżeje).

"Produkcja '101 Voices' czerpie inspirację z ducha albumu 'Black Celebration' i sięga po mroczniejszą, głębszą i bardziej emocjonalną stronę twórczości Depeche Mode. Kultowe utwory z 'Black Celebration', 'Music for the Masses' i 'Violator' zostały na nowo zaaranżowane" - czytamy w zapowiedzi.

Dodajmy, że w listopadzie premierę będzie miała książka "Depeche Mode. W deszczu eXcytacji", która opowiada kulisy pamiętnego występu Brytyjczyków na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie, do którego doszło 2 września 2001 r. w ramach trasy promującej płytę "Exciter". Autorem pozycji jest Marcin "Martini" Cywiński, ceniony badacz fenomenu Depeche Mode.