100 gwiazd stanie do pojedynku. Wszystko pokażą kamery Polsatu

Polsat rozpoczął realizację programu "Hitster. Muzyczna gra przebojów", opartego na światowym formacie inspirowanym popularną grą planszową. Produkcja zdobyła uznanie w kilkudziesięciu krajach, a telewizyjne wersje powstały już między innymi w Holandii i Niemczech. Za polską edycję odpowiada FremantleMedia.

Gospodarzami programu zostali Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski. Premierowe odcinki są obecnie nagrywane, a widzowie zobaczą je jesienią na antenie Polsatu.

Gwiazdy wystąpią w dobrze dobranych duetach

Twórcy postawili na pary, które prywatnie lub zawodowo dobrze się znają. W rywalizacji zobaczymy między innymi Edytę Górniak i Allana Enso, Justynę Steczkowską z Leonem Myszkowskim, Roxie Węgiel z Kevinem Mglejem, Paulinę Sykut-Jeżynę i Krzysztofa Ibisza, Agnieszkę oraz Grzegorza Hyżych, Tamarę Arciuch i Bartka Kasprzykowskiego, Katarzynę Skrzynecką z Piotrem Gąsowskim, a także duet Alien i Majtis.

Szczególne zainteresowanie wzbudza udział Mandaryny i Michała Wiśniewskiego. Byli małżonkowie ponownie spotkają się przed kamerami, tym razem jako drużyna walcząca o zwycięstwo.

Na czym polegaj gra?

Podstawą programu jest rozpoznawanie momentu, w którym dany utwór trafił do odbiorców. Za obowiązujący uznawany jest rok pierwszego publicznego udostępnienia piosenki, niezależnie od tego, czy była to premiera singla, albumu czy pierwsza emisja w mediach.

W każdym odcinku rywalizują dwie dwuosobowe drużyny. Ich zadaniem jest zbudowanie własnej osi czasu poprzez poprawne ułożenie dziesięciu utworów w kolejności chronologicznej. Zespół, który jako pierwszy skompletuje prawidłową sekwencję, wygrywa główną część programu i awansuje do finału. Gra toczy się o nagrodę w wysokości do 30 tysięcy złotych, która zostanie przekazana na wybrany cel charytatywny.

Trzy etapy rywalizacji

Program rozpocznie otwierająca rozgrywkę muzyczna składanka. Widzowie usłyszą pięć przebojów pochodzących z jednego roku, wykonanych na żywo lub zaprezentowanych w formie materiału audiowizualnego. Zadaniem drużyn będzie wskazanie właściwego roku. Wygrywa para, której odpowiedź okaże się najbliższa prawdy. W przypadku remisu decyduje czas udzielenia odpowiedzi.

Nagrodą za zwycięstwo jest możliwość wykonania pierwszego ruchu w głównej rozgrywce oraz otrzymanie początkowych lat na własnej osi czasu, co stanowi istotne ułatwienie przed dalszą częścią gry.

Najważniejszym elementem programu będzie właściwa rozgrywka. Drużyny będą wykonywały zadania związane z kolejnymi utworami i naprzemiennie decydowały, w którym miejscu osi czasu należy umieścić daną piosenkę. Dopiero poprawne przypisanie utworu pozwoli dodać go do własnej kolekcji.

Jeżeli aktywna drużyna popełni błąd, szansę otrzymają przeciwnicy. Trafna odpowiedź oznacza przejęcie utworu, natomiast kolejna pomyłka powoduje powrót ruchu do pierwszego zespołu. Gra trwa do chwili prawidłowego umieszczenia utworu na osi czasu.

Muzyczne zagadki w różnych odsłonach

Twórcy programu przygotowali wiele wariantów prezentowania piosenek. Uczestnicy będą musieli rozpoznawać utwory na podstawie fragmentów teledysków, występów na żywo oraz archiwalnych materiałów z okresu ich premiery.

Nie zabraknie również bardziej wymagających zadań. Pojawią się piosenki odtwarzane od końca, krótkie kilkusekundowe fragmenty, wersje instrumentalne, zniekształcone wokale, same intra, a także nagrania odtwarzane w przyspieszonym tempie.

Żeton, który może odmienić losy pojedynku

Każda drużyna będzie dysponowała jednym specjalnym żetonem Hitster. Można go użyć podczas tury przeciwników, natychmiast po zakończeniu odtwarzanego utworu.

Aby skutecznie przejąć punkt, należy wskazać dokładny rok premiery piosenki. Poprawna odpowiedź oznacza przejęcie utworu, natomiast błędna pozwala przeciwnikom kontynuować grę.

Wielki finał tylko dla zwycięzców

Do finału awansuje wyłącznie drużyna, która zwycięży w głównej części programu. Ostatni etap znacząco podnosi poziom trudności.

Na ekranie pozostaną jedynie lata tworzące oś czasu, bez nazw wykonawców i tytułów utworów. Finaliści usłyszą dziesięć nowych piosenek odtwarzanych jedna po drugiej przez około piętnaście sekund. Każdy utwór trzeba będzie natychmiast przypisać do odpowiedniego roku.

Po zakończeniu zadania uczestnicy otrzymają możliwość jednej lub dwóch końcowych zamian. Każde poprawne dopasowanie będzie oznaczało zdobycie równowartości 1000 euro na cele charytatywne.



