10-latek skradł show na otwarciu mundialu. Katy Perry "uratowała" inaugurację

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Podczas piątkowej ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata 2026 na SoFi Stadium w Los Angeles, Katy Perry pokazała, jak powinno wyglądać prawdziwe sportowo-muzyczne show. Amerykańska gwiazda nie tylko w pełni zrezygnowała z playbacku, ale też zaprosiła na scenę wyjątkowego gościa, czym całkowicie podbiła serca kibiców na całym świecie.

Katy Perry zaśpiewała na żywo podczas otwarcia mundialu 2026 w Los Angeles, zapraszając na scenę 10-letniego Tiusa Lukę z Norwegii.
Katy Perry na amerykańskim otwarciu mundialuJared C. Tilton - FIFAGetty Images

Katy Perry zaprezentowała się publiczności w srebrnej sukni z długimi frędzlami, pochodzącej z kolekcji Stelli McCartney. Wokalistce na scenie towarzyszyły m.in. Tyla i Anitta, jednak to zupełnie ktoś inny skradł całą uwagę widzów. Do wykonania utworu "Wonder" (pochodzącego z wydanego w 2024 roku albumu "143") artystka zaprosiła 10-letniego Tiusa Lukę z Norwegii.

Jak zdradziła sama piosenkarka, wokal chłopca po raz pierwszy usłyszała w 2023 roku - było to nagranie, które Tius zarejestrował jeszcze jako pięciolatek. To właśnie jego głos zainspirował ją do napisania zwrotek do tej piosenki. Perry postanowiła ściągnąć chłopca z Europy do Los Angeles, by dać mu szansę występu przed wielomilionową publicznością, co wywołało wśród fanów ogromne wzruszenie.

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Fani bezlitośni dla Shakiry

Internauci nie kryli zachwytu gestem amerykańskiej wokalistki, doceniając również fakt, że zaśpiewała w pełni na żywo. Podczas ceremonii otwarcia w Meksyku, gdzie główną gwiazdą była Shakira, pojawiało się sporo krytyki za wspomaganie się playbackiem. Katy Perry okrzyknięto z kolei artystką, która "uratowała inaugurację".

"Najlepsza z inauguracji", "To takie słodkie, wspaniały występ", "Płaczę łzami szczęścia", "Otwarcie USA w końcu uratowało inaugurację", "To poruszające", "Niesamowite, Katy Perry dała radę zaśpiewać to całkowicie na żywo" - czytamy w komentarzach.

Historyczny turniej z trzema otwarciami

Tegoroczne mistrzostwa świata to wydarzenie bez precedensu, w którym bierze udział aż 48 reprezentacji (niestety bez Polski, która pod wodzą Jana Urbana przegrała decydujący mecz o awans ze Szwecją 2:3). Ze względu na to, że turniej współorganizują USA, Meksyk i Kanada, zaplanowano aż trzy oddzielne ceremonie otwarcia. Oprócz show Katy Perry w Los Angeles i występu Shakiry w Meksyku, swoje otwarcie celebrowała też Kanada, gdzie wystąpili Alanis Morissette i Michael Bublé.

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