10-latek skradł show na otwarciu mundialu. Katy Perry "uratowała" inaugurację
Podczas piątkowej ceremonii otwarcia piłkarskich mistrzostw świata 2026 na SoFi Stadium w Los Angeles, Katy Perry pokazała, jak powinno wyglądać prawdziwe sportowo-muzyczne show. Amerykańska gwiazda nie tylko w pełni zrezygnowała z playbacku, ale też zaprosiła na scenę wyjątkowego gościa, czym całkowicie podbiła serca kibiców na całym świecie.
Katy Perry zaprezentowała się publiczności w srebrnej sukni z długimi frędzlami, pochodzącej z kolekcji Stelli McCartney. Wokalistce na scenie towarzyszyły m.in. Tyla i Anitta, jednak to zupełnie ktoś inny skradł całą uwagę widzów. Do wykonania utworu "Wonder" (pochodzącego z wydanego w 2024 roku albumu "143") artystka zaprosiła 10-letniego Tiusa Lukę z Norwegii.
Jak zdradziła sama piosenkarka, wokal chłopca po raz pierwszy usłyszała w 2023 roku - było to nagranie, które Tius zarejestrował jeszcze jako pięciolatek. To właśnie jego głos zainspirował ją do napisania zwrotek do tej piosenki. Perry postanowiła ściągnąć chłopca z Europy do Los Angeles, by dać mu szansę występu przed wielomilionową publicznością, co wywołało wśród fanów ogromne wzruszenie.
Fani bezlitośni dla Shakiry
Internauci nie kryli zachwytu gestem amerykańskiej wokalistki, doceniając również fakt, że zaśpiewała w pełni na żywo. Podczas ceremonii otwarcia w Meksyku, gdzie główną gwiazdą była Shakira, pojawiało się sporo krytyki za wspomaganie się playbackiem. Katy Perry okrzyknięto z kolei artystką, która "uratowała inaugurację".
"Najlepsza z inauguracji", "To takie słodkie, wspaniały występ", "Płaczę łzami szczęścia", "Otwarcie USA w końcu uratowało inaugurację", "To poruszające", "Niesamowite, Katy Perry dała radę zaśpiewać to całkowicie na żywo" - czytamy w komentarzach.
Historyczny turniej z trzema otwarciami
Tegoroczne mistrzostwa świata to wydarzenie bez precedensu, w którym bierze udział aż 48 reprezentacji (niestety bez Polski, która pod wodzą Jana Urbana przegrała decydujący mecz o awans ze Szwecją 2:3). Ze względu na to, że turniej współorganizują USA, Meksyk i Kanada, zaplanowano aż trzy oddzielne ceremonie otwarcia. Oprócz show Katy Perry w Los Angeles i występu Shakiry w Meksyku, swoje otwarcie celebrowała też Kanada, gdzie wystąpili Alanis Morissette i Michael Bublé.