Wkrótce na żywo

Wrocław Przyszłości - koncert w Polsacie [RELACJA NA ŻYWO]

Przed koncertem rozmawialiśmy z Jakubem Józefem Orlińskim!
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Paweł Frosik INTERIA.PL

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 30 czerwca 2026 godz. 19:50

30 czerwca (początek transmisji od godz. 19:55) na Placu Wolności odbędzie się koncert "Wrocław Przyszłości". Na scenie wystąpią m.in. Edyta Górniak, Margaret, Alicja Szemplińska, Andrzej Piaseczny, Ralph Kaminski, Janusz Radek, Gracjana Górka i Jakub Józef Orliński. Całość poprowadzą Agnieszka Hyży i Tomasz Wolny.
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