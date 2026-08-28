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Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Polsacie [RELACJA NA ŻYWO]
Julia Wieniawa będzie jurorką, a Kaeyra uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Program startuje w najbliższą niedzielę o godzinie 19:55 na antenie Polsatu.
Trzecią piosenką Dawida w Kielcach jest najnowszy singel "Później ci opowiem", który nagrał razem z Margaret.
Specjalnie dla tych, których już nie ma z nami, ale są w naszych sercach - Dawid Kwiatkowski ze specjalną dedykacją piosenki "Proszę tańcz", którą w oryginale śpiewał w duecie z Kayah.
Dawid Kwiatkowski śpiewa swoje przeboje "Bez ciebie" i "Proszę tańcz".
Tak na ściance prezentował się Dawid Kwiatkowski.
"Trochę ludzi przyszło" - mówi Ida Nowakowska, która prowadzi koncert razem z Maciejem Rockiem, Adamem Zdrójkowskim oraz Kamilem Baleją.
Ruszamy już za kilkanaście minut!
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 30 sierpnia 2026 godz. 19:45
Wielkim finałem Magicznego Zakończenia Wakacji będzie koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026 (początek godz. 20:00). Poza polskimi gwiazdami na scenie pojawią się również m.in. jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie - Take That (gościnnie wesprze ich Michael Patrick Kelly), kanadyjski wokalista Garou i Lucenzo, francusko-portugalski wokalista i producent, znany z wielkiego hitu "Danza Kuduro". Koncert poprowadzą Maciej Rock, Adam Zdrójkowski i Ida Nowakowska oraz przedstawiciele Radia ZET - Kamil Baleja i Norbert Bieńkowski.