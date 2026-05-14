Za nami konferencja Polsat Hit Festiwalu 2026! Znamy szczegóły wielkiego święta muzyki i dobrej zabawy

W czwartek, 14 maja, o godz. 13:00 miała miejsce konferencja prasowa Polsat Hit Festiwalu 2026, podczas której poznaliśmy szczegółowy harmonogram kultowej imprezy oraz listę gwiazd, które już za tydzień zaprezentują się w Operze Leśnej w Sopocie.

W wydarzeniu udział wzięli zarówno wykonawcy, których zobaczymy na scenie - Kayah, Robert Gawliński, Skolim, Carla Fernandes czy Dawid Kwiatkowski - jak i osobistości związane ze stacją Polsat, m.in. Edward Miszczak. Nie zabrakło także prezenterów, takich jak Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Aleksandra Filipek, Olek Sikora, Maciej Rock czy Adam Zdrójkowski.

Paulina Sykut-Jeżyna na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwalu 2026 Jacek Kurnikowski AKPA

Jak było na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwalu?

W czwartek na konferencji Polsat Hit Festiwal 2026 pojawiła się plejada gwiazd, które zobaczymy już za tydzień w Operze Leśnej Powerded by Energa. Polsat Hit Festiwal odbędzie się w Sopocie od 22 do 24 maja i będą to trzy dni wypełnione najlepsza muzyką i rozrywka na najwyższym poziomie.

Gości wśród których było ponad 60 artystów przywitał Krzysztof Ibisz.

Następnie dyrektor programowy Telewizji Polsat Edward Miszczak zaprosił wszystkich na festiwal. "Kończymy wiosnę i zaczynamy lato" - powiedział.

Konferencja prasowa Polsat Hit Festiwalu Jacek Kurnikowski AKPA

Do Sopotu zaprosiła zgromadzonych Pani Prezydent miasta Magdalena Czarzyńska- Jachim, której nie było na konferencji, choć wysłała nagranie. "Z wielką radością zapraszam Państwa do Sopotu na Polsat Hit Festiwal 2026. Sopot i muzyka to nierozerwalna para. Już wkrótce serce polskiej piosenki zabije mocniej w Operze Leśnej. To miejsce jedyne w swoim rodzaju, gdzie magia natury spotyka się z niesamowitymi emocjami płynącymi ze sceny. Cieszę się, że po raz kolejny wspólnie z telewizją Polsat możemy gościć największe gwiazdy, których przeboje towarzyszą nam każdego dnia. Polsat Hit Festiwal to nie tylko koncerty. To przede wszystkim atmosfera radosnego Sopotu. Zachęcam Państwa, by pobyt na festiwalu połączyć z urokami naszego miasta - spacerem brzegiem morza, kawą na molo czy chwilą wytchnienia w sopockich parkach. Do zobaczenia w Operze Leśnej i na sopockich ulicach. Widzimy się w Sopocie" powiedziała Pani Prezydent.

Znamy szczegóły Polsat Hit Festiwalu 2026! Oto harmonogram tegorocznej imprezy w Operze Leśnej

Tegoroczny Polsat Hit Festiwal potrwa od 22 do 24 maja 2026 r. Gwiazdy tradycyjnie wystąpią w Operze Leśnej w Sopocie, a impreza transmitowana będzie na żywo w Polsacie. Trzydniowe święto muzyki i dobrej zabawy - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą popisy popularnych kabaretów. W piątkowy i sobotni wieczór natomiast odbędą się koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd. Będą to więc trzy dni pełne radiowych hitów, doskonałych występów i rozrywki na najwyższym poziomie.

Piątkowe koncerty w Operze Leśnej rozpoczną się od "Radiowego Hitu Roku", czyli żelaznego punktu każdego sopockiego festiwalu. Swoje przeboje, które w minionych miesiącach podbijały rozgłośnie w całej Polsce, zaprezentują m.in. Dawid Kwiatkowski, Kayah, Roxie Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła czy Pszona.

Gwiazdy na konferencji Polsat Hit Festiwalu Jacek Kurnikowski AKPA

W koncercie weźmie udział także Oskar Cyms, czyli artysta świętujący obecnie pięciolecie swojej kariery, która wystartowała właśnie w Polsacie. Dziś jest uznawany za jednego z najważniejszych wykonawców młodego pokolenia. Z okazji jubileuszu zaprezentuje widzom swoje największe przeboje, takie jak "Cały czas" czy "Daj mi znać".

W piątek, 22 maja, publiczność doświadczy także obchodów półwiecza pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Na scenie zobaczymy jeszcze zespół Enej, który 15 lat temu zwyciężył historyczną, pierwszą edycję "Must Be The Music".

Jeszcze tego samego wieczora w Operze Leśnej wybrzmią kultowe przeboje Krzysztofa Krawczyka, wykonane m.in. przez Edytę Górniak, Natalię Szroeder, Anię Dąbrowską, Macieja Maleńczuka czy Andrzeja Piasecznego. W 2026 r. mija bowiem pięć lat od odejścia nieodżałowanego gwiazdora. Trudno wyobrazić sobie jak wyglądałaby polska scena muzyczna bez hitów takich jak "Parostatek" czy "Chciałem być", o czym przypomną współcześni wokaliści.

W piątkowy wieczór czeka nas też wyjątkowa premiera. Po raz pierwszy w telewizji zobaczymy duet Skolim i Justyna Steczkowska w gorącym hicie "Mamacita". Reżyserem koncertu jest Konrada Smuga, a producentem kreatywnym Marcin Kalinowski.

Michał Wiśniewski na konferencji Polsat Hit Festiwalu Jacek Kurnikowski AKPA

Kto jeszcze wystąpi w ramach Polsat Hit Festiwalu 2026?

W sobotni wieczór, 23 maja, odbędzie się koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki?", który już w ubiegłym roku podbił serca publiczności sopockiego festiwalu. Na scenie tym razem zaprezentują się m.in.: Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, HappySad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi, Ewelina Lisowska. O imprezową atmosferę na największej w Polsce domówce, zadbają również specjalni goście: Cezary Machej i DJ Otek.

Na zakończenie muzycznej części Polsat Hit Festiwalu widzowie obejrzą koncert "Zostawili nam piosenki", w którym młodzi twórcy oddadzą hołd kultowym wykonawcom, których nie ma już z nami. Julia Wieniawa, Piotr Rogucki, Wiktor Waligóra i Anna Karwan wspomną legendy takie jak Kora, Grzegorz Ciechowski, Marek Grechuta, Violetta Villas, Ryszard Riedel, Danuta Rinn czy Irena Jarocka.

"Podobno lato zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje sprawdzać pogodę, a zaczyna sprawdzać, gdzie się dobrze pośmiać" - tak Olga Łasak zaczęła zapowiedź Sopockiego Hitu Kabaretowego, który zobaczymy tradycyjnie w niedzielę. Wystąpią: Kabaret Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Kabaret Smile, Kabaret Zdolni i Skromni, Kabaret Czesuaf oraz Jerzy Kryszak. Artystom będzie towarzyszył zespół Torres Brothers a koncert przygotowują reżyser Szymon Łosiewicz oraz producent kreatywny Artur Patkowski.

Kayah w nowym wydaniu na konferencji

Na konferencji zapowiadającej koncert Kayah zwróciła ogromną uwagę swoim ubiorem. Artystka zazwyczaj kojarzona z długimi włosami, tym razem postawiła na falowanego boba, który dodał jej wyglądowi świeżości i lekkości.

Uwagę przyciągnęła również stylizacja Kayah. Postawiła na sukienkę przypominającą oversize'ową białą koszulę z nietypowymi garniturowymi elementami. Całość dopełniały półprzezroczyste czarne rajstopy, klasyczne szpilki, apaszka w modne grochy oraz szykowna kopertówka.

Kayah na konferencji prasowej Polsat Hit Festiwalu Jacek Kurnikowski AKPA

