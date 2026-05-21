Na sopocką publiczność, jak i widzów Polsatu, czekają trzy dni świetnej zabawy, odpoczynku, powrotu do znanych hitów i zaznajomienia się z nowinkami polskiej sceny muzycznej. Show Polsatu - 21, 22 i 23 maja - zaprezentuje wysublimowane widowisko, a udział w nim weźmie między innymi Wiktor Waligóra, którego przeboje królują w rozgłośniach radiowych.

Wiktor Waligóra wystąpi podczas Polsat Hit Festiwalu. Jakie ma plany na wakacje?

"Postaram się zachęcić publiczność do tańca, śpiewając przeboje, które wszyscy znamy. Będzie też tam element grania na klawiszach - generalnie będzie cudownie, będzie sentymentalnie, wakacyjnie i muzycznie. Będzie akompaniowała nam orkiestra Tomka Szymusia, który jest wspaniałym dyrygentem, więc mam nadzieję, że widzimy się jak najliczniej przed telewizorami!" - opowiedział Interii Muzyce Wiktor Waligóra.

"Moje tegoroczne wakacje będą takie, jak sobie wymarzyłem, czyli bardzo koncertowe, bo trochę pojeździmy, pogramy. Kończę przygotowywać swój drugi album, który będziemy zajawiać na letnich koncertach. Zawsze o tym marzyłem, więc bardzo się cieszę" - wyznał wokalista.

Jak wygląda "backstage" Polsat Hit Festiwalu? Wiktor Waligóra stwierdza jasno

"Sądząc po tym, ile osób jest tu dzisiaj, podczas konferencji prasowej, liczę, że tłumy pojawią się i w Sopocie. Atmosfera na głębszym backstage'u jest bardzo wyluzowana - każdy chętnie ze wszystkimi rozmawia, każdy jest bardzo uśmiechnięty. Gorzej przed wyjściem na scenę, bo wszystko jest prowadzone precyzyjnie, tak, żeby wszystko zgrało się czasowo" - opowiedział piosenkarz.

"Nie staram się uspokajać na siłę. Część stresu jest potrzebna. Piję dużo wody, a tuż przed wyjściem na scenę skupiam się i myślę, co chciałbym sobą i swoją prezencją sceniczną dać publiczności" - skwitował.