Podczas trzech imprezowych dni Polsat Hit Festiwalu 2026 publiczność zgromadzona w kultowym sopockim amfiteatrze oraz przed telewizorami obejrzała koncerty największych artystów polskiej sceny muzycznej i występy czołowych kabaretów. Kultowe wydarzenie zgromadziło fanów radiowych hitów i wielbicieli dobrej zabawy. Tegoroczna edycja wydarzenia okazała się ogromnym sukcesem stacji, co potwierdzają nie tylko wyniki oglądalności, ale także milionowe reakcje ludzi w mediach społecznościowych.

Miliony Polaków obejrzało w weekend Polsat Hit Festiwal! Wyniki oglądalności mówią same za siebie

Polsat Hit Festiwal rozpoczął się w piątek, 22 maja. Wówczas na sopockiej scenie wystąpiły gwiazdy, których piosenki królowały w minionych miesiącach w rozgłośniach radiowych. W ramach koncertu "Radiowy Przebój Roku" zaprezentowali się m.in. Kayah i Dawid Kwiatkowski, Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz, Carla Fernandes, Pszona, Kuba i Kuba czy Marcycha (zwyciężczyni "Must Be The Music"). Dodatkowo swoje jubileusze świętowali Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk, a także Enej. Druga część piątkowego wieczoru poświęcona została pamięci Krzysztofa Krawczyka.

Według danych Nielsen Audience Measurement piątkowe koncerty uzyskały najwyższy udział widowni - 18,2% w najcenniejszej dla reklamodawców grupie wiekowej 16-59 oraz 17,4% w grupie ogólnej. "Radiowy Przebój Roku" oraz "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat" obejrzało odpowiednio 1,3 miliona oraz 1,5 miliona widzów.

Drugiego dnia imprezy odbyły się koncerty "Gdzie się podziały tamte prywatki?" oraz "Zostawili nam piosenki", będące muzyczną podróżą w czasie. Najpierw na scenie pojawiły się gwiazdy takie jak Ich Troje, Ewelina Lisowska, HappySad, Big Cyc, Wanda i Banda, Magma czy Tatiana Okupnik. Następnie artyści młodego pokolenia oddali hołd nieodżałowanym wykonawcom, których nie ma już z nami - m.in. Violetcie Villas, Danucie Rinn, Grzegorzowi Ciechowskiemu, Markowi Grechucie, Kalinie Jędrusik czy Skaldom.

Drugi z koncertów obejrzało prawie 1,5 miliona widzów, z udziałem równym 15,4% w grupie 16-59. Co ciekawe, w porze emisji festiwalu, konkurencyjna stacja TVN pokazała jubileuszowy występ Agnieszki Chylińskiej, świętującej swoje 50. urodziny. Choć koncert również przyciągnął sporą publikę, Polsat zainteresował zdecydowaną większość telewidzów - udział w oglądalności w grupie komercyjnej wyniósł bowiem 12,8% (podczas gdy w TVN było to 9,5%).

Wielki sukces Polsatu. Więcej oglądających w porównaniu z poprzednią edycją festiwalu!

W niedzielny wieczór, podczas którego na Polsat Hit Festiwalu rządziły kabarety, stacja również przyciągnęła ogromne grono odbiorców. Przez telewizorami zasiadło ponad dwa miliony oglądających! Tym samym odnotowano 17,8% udziału w oglądalności w grupie 4+ oraz 16,8% w grupie 16-59.

W porównaniu do ubiegłorocznej odsłony festiwalu Polsat zwiększył swój udział w oglądalności o około 4,7% w grupie komercyjnej. Jednocześnie stacja dobowo wygrała każdy dzień z osobna, co wpłynęło na imponujący rezultat lidera całego weekendu.

