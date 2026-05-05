Przypomnijmy, że tegoroczna edycja Polsat Hit Festiwalu odbędzie się w dniach 22-24 maja w Operze Leśnej w Sopocie. Trzydniową imprezę - podobnie jak w ubiegłych latach - zakończą występy popularnych kabaretów. Z kolei dwa pierwsze dni to muzyczne koncerty z udziałem ok. 150 gwiazd.

W roli prowadzących zobaczymy aż siedmiu prezenterów związanych z Polsatem.

To oni poprowadzą Polsat Hit Festiwal 2026 w Sopocie

Otwierający festiwal piątkowy koncert "Radiowy Hit Roku" poprowadzą prezenterzy z "Must Be The Music": Adam Zdrójkowski i Maciek Rock oraz Ola Filipek, która w wakacje 2025 r. dołączyła do ekipy "halo tu polsat". Z sopocką publicznością spotka się także Agnieszka Hyży, która poprowadzi koncert "Krzysztof Krawczyk. To już 5 lat" poświęcony pamięci ikony polskiej piosenki.

Sobotni koncert "Gdzie się podziały tamte prywatki" to z kolei sprawdzony duet Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz, czyli para prowadzących z "Tańca z gwiazdami". Na festiwalu w Sopocie pojawi się również Aleksander Sikora, który w sobotę poprowadzi "Zostawili nam piosenki".

Wieczór z kabaretami poprowadzą komicy: Marcin "Jabbar" Wójcik z Ani Mru-Mru, Piotr Gumulec z Kabaretu Chyba i Olga Łasak z Kabaretu Czesuaf.

Przypomnijmy, że muzycznymi gwiazdami Sopotu będą m.in. Dawid Kwiatkowski i Natalia Szroeder (jurorzy "MBTM"), Michał Szpak, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Kayah, Roksana Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła, Oskar Cyms, Kombii, Enej, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Sławek Uniatowski, Wilki, Ich Troje, Tatiana Okupnik, happysad, Mezo, Liber, Wanda i Banda, Piersi, Ewelina Lisowska, Julia Wieniawa, Piotr Rogucki i Wiktor Waligóra.

Wydarzenie będzie transmitowane na żywo przez Telewizję Polsat.

